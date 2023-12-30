Здоровая недооценка: рублю в 2024-м прописали средний курс в 94 за доллар

В среднем в 2024 году рубль будет торговаться по 94 за доллар. Это следует из консенсус-прогноза «Известий» на основе данных 16 участников финрынка . В начале года «американец» может стоить около 90, а «европеец» — 98,6, однако ближе к 2025-му не исключено, что они ослабнут на 10 и 12,4 рубля соответственно. Эксперты отмечают, что до II квартала курс будет поддерживаться высокой ключевой ставкой и требованием об обязательной продаже валютной выручки. Однако уже в апреле рубль может показать негативную динамику . На российскую валюту будут давить риски глобальной рецессии, из-за чего, вероятно, просядет спрос на нефть, а следом — и поступление иностранных денег в страну и налогов в бюджет.

Каким будет курс рубля в начале 2024 года

В среднем в 2024 году курс рубля будет находиться в районе 93,63 за доллар . Это следует из консенсус-прогноза «Известий». При этом диапазон оценок экспертов из крупнейших финансовых организаций был достаточно большой: наиболее позитивный прогноз — у Инвестиционного банка «Синара» (в среднем 88 руб./$), а наиболее негативный — у «Цифра брокер» (в среднем 100 руб./$) .

— В среднем за год мы ожидаем курс примерно на нынешних уровнях, около 90 руб./$, но с достаточно большой волатильностью, — заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

При этом курс нацвалюты к евро в 2024 году в среднем будет составлять 103 рубля, а к юаню — 13 рублей , прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В течение январских праздников возможна повышенная волатильность рубля ввиду неликвидного рынка на время каникул, — отметил глава департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В новый год рубль вступит с курсом 90 за доллар, 98,6 за евро и 12,6 за юань , следует из консенсус-прогноза «Известий». В начале января на курс нацвалюты будет влиять окончание декабрьского налогового периода , что окажет ему поддержку, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Помимо этого, с 1 января ЦБ возобновит операции по пополнению и использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), уточнил глава аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 15 декабря допустила, что регулятор будет продавать валюту на рынке и это поддержит рубль .

В I квартале 2024 года нацвалюта будет торговаться на уровне 90,56 за доллар, 98,4 за евро и 11,3 за юань , следует из консенсус-прогноза. В этот период сохранится введенное с 11 октября по указу президента РФ требование об обязательной продаже валютной выручки рядом российских компаний, что положительно повлияет на курс рубля, напомнила Наталья Мильчакова. Однако требование могут отменить уже во II квартале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Каким будет курс рубля ближе к 2025 году

В начале года российскую валюту будет поддерживать жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, отметила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. При этом до конца II квартала ключевая ставка сохранится на пиковом уровне в 16% — речь о ее снижении будет вестись только к середине лета , добавили в ФГ «Финам».

Статистика показывает, что курс рубля сокращался после президентских выборов в России предыдущие три раза, предупредил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В 2024-м они назначены на 15–17 марта, поэтому после этой даты нацвалюта может просесть в стоимости.

Во втором полугодии курс рубля достигнет уже 98,2 за доллар, 106,3 за евро и 13,5 за юань , сказали «Известиям» участники рынка. Этот период окажется менее благоприятным для нацвалюты из-за сырьевых цен, которые могут просесть из-за замедления мировой экономики , отметил Михаил Васильев из Совкомбанка. Глобальная рецессия станет следствием высоких процентных ставок в США и Евросоюзе.

Курс рубля в 2024 году будет зависеть от показателей внешней торговли: чем лучшее восстановление она покажет, тем больше будет приток иностранных денег в страну , подчеркнула Наталья Пырьева из «Цифра брокер». Однако пока обстановка на рынке складывается против российских экспортеров — не только из-за ожидаемого падения спроса на сырье, но и вследствие профицита предложения (растет добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК+), отметила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В IV квартале курс рубля может ослабнуть под воздействием сезонных факторов — роста расходов госбюджета и увеличения запасов валюты импортерами в преддверии новогодних праздников, — добавила Наталья Пырьева.

К концу года курс рубля может достичь уровня 100 за доллар и 111 за евро, следует из данных консенсус-прогноза. Таким образом, по итогам 2024-го доллар способен подорожать на 10 рублей, а евро — на 12,4 рубля . Напомним, что с начала 2023-го рубль ослаб вдвое сильнее — примерно на 20 к «американцу» и на 25,9 к «европейцу».