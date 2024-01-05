Тихим расходом: экономисты спрогнозировали рост ВВП на 1,2% в 2024 году

В 2024-м ВВП России может вырасти на 1,2% , показал консенсус-прогноз «Известий». Восстановительный импульс в наступившем году ослабнет, поэтому экономика будет увеличиваться значительно медленнее, чем в 2023-м , по итогам которого ожидается +3,5%. Поддержат производство государственные расходы и высокие инвестиции компаний, пояснили эксперты. Но трудности могут возникнуть из-за жесткой денежно-кредитной политики и дефицита кадров.

На сколько вырастет экономика в 2024-м

Все опрошенные «Известиями» аналитики из банков, рейтинговых агентств, университетов и финансовых организаций сошлись во мнении, что ВВП в 2024 году ждет рост . Самый позитивный прогноз дали в банке «Зенит» — 1,7%. А самый негативный — в АКРА (0,5–1,3%).

В прошлом году экономика росла гораздо быстрее: ожидается, что по итогам 2023-го ВВП прибавит 3,5% , заявил на прямой линии в декабре президент Владимир Путин. Точная цифра будет известна в середине января.

Минэк в последний раз выпускал свой прогноз в сентябре: в соответствии с ним, темп роста ВВП в 2023-м должен быть на уровне 2,8%, а в 2024-м — 2,3%. Однако в декабря глава ведомства Максим Решетников сообщил, что ожидания повысили сразу до 3,5%.

По последней оценке Банка России, экономика в 2023-м должна прибавить более 3%. На 2024 год ЦБ давал прогноз 0,5–1,5%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На показатель наступившего года влияет высокая база 2023-го , указали аналитики «БКС Мир инвестиций». В прошлом году экономика восстанавливалась активнее, чем предполагалось, но в теперь этот импульс значительно сократится . В «БКС Мир инвестиций» ожидают замедления роста ВВП до 1% в 2024–2025 годах.

Кроме того, замедление экономического роста будет связано с тем, что восстановительная динамика внутреннего спроса исчерпается , полагает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Откладывая покупки в кризисном 2022-м, люди активно тратили в 2023-м, что было позитивом для ВВП. Но в 2024-м этот фактор будет в меньшей степени поддерживать экономику.

В 2024-м основным драйвером выступит развитие экономики предложения, которая направлена на удовлетворение внутреннего спроса , сообщили «Известиям» в Минэке. При этом роль экспорта будет повышаться за счет переориентации на новые рынки, уверены там. В 2024–2026 годах прогнозируется увеличение инвестиций в основной капитал в среднем до 3% ежегодно, указали в министерстве.

— Основными источниками роста выступят средства организаций, а также кредитные источники. Потребительский спрос будет поддержан увеличением реальных доходов населения , — заключили в ведомстве.

Более вероятен сценарий улучшения прогноза, чем его ухудшения. «Экономика России сейчас в большей степени защищена от внешних стрессов, которые выступают наиболее вероятными источниками рисков», — заявил Денис Попов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, среди факторов, которые могут позитивно повлиять на динамику, — сохранение повышенной инвестиционной активности компаний . Им нужно вкладываться в свое развитие на фоне ухода иностранных производителей. Кроме того, экономику поддержат рост торговли, более интенсивное восстановление добычи полезных ископаемых и чистого экспорта.

Подстегнуть рост ВВП также может сохранение высоких темпов кредитования , считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Компании активно занимали у банков в 2023 году, и эта тенденция сохраняется, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Средства направляются в производство и развитие.

— Среди потенциально позитивных факторов стоит выделить и высокий уровень госрасходов , который поддерживает перерабатывающие отрасли. Реализация инфраструктурных проектов также позитивно влияет на динамику капитальных инвестиций , на которые приходится порядка 20% ВВП, — отметил он.

В соответствии с бюджетным планом, в 2024 году расходы вырастут до 36,7 трлн. Кроме того, власти предусмотрели трату 4 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты, заявлял в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

С какими рисками может столкнуться экономика России в 2024 году

С учетом возросших плановых расходов бюджета на 2024 год стоимость нефти будет крайне важна для государственных финансов, отметил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. В декабре 2023-го Brent стоила около $80 за баррель. Следовательно, один из рисков — снижение цен на биржевые товары, особенно на рынках дружественных стран , отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Беспокоит и ситуация на рынке труда , добавил он. Безработица находится на рекордно низком уровне в 2,9%, а компании заявляют о борьбе за сотрудников. В наступившем году и до 2030-го рабочая сила в «продуктивном возрасте» будет убывать темпами до 1 млн человек в год, ожидает Сергей Гришунин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, высокая ключевая ставка затормозит рост экономики в 2024-м , сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На последнем заседании ЦБ поднял ее до 16%.

— Мы близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом всё будет зависеть от ситуации, которая будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции, — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

При этом регулятор не раз подчеркивал, что ставки останутся высокими продолжительное время.