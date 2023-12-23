Бьем рублем: как менялись в 2023 году зарплаты россиян

Эксперты сервиса «Авито Работа» проанализировали рынок труда в 2023 году и выявили профессии с существенно выросшей зарплатой. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

Динамика роста

На первом месте в топ-10 строители. Их доход вырос в среднем на 69%, а средняя зарплата дошла до отметки 82 244 рубля. На втором — наладчики: рост зарплат в этой сфере вырос на 50%, до 114 328 рублей в среднем. На третьем месте — официанты, доходы которых увеличились на 43%. В среднем эти сотрудники общепита получают 42 860 рублей в месяц. На 42%, или до 50 тыс. рублей ежемесячно, увеличился доход нянь. Сборщики стали получать за работу больше на 41% по сравнению с 2022 годом, в среднем 69 тыс. рублей. Зарплата фрезеровщиков выросла на 38% и достигла 110 тыс. рублей. Доходы бетонщиков выросли на 37% (они получают свыше 80 тыс. рублей в месяц), дорожных рабочих — на 36% (68 тыс. рублей), слесарей — на 34% (76 тыс. рублей), плотников — на 33% (средняя зарплата — 80 тыс. рублей).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Экономическое препятствие

В октябре уровень безработицы обновил исторический минимум, опустившись до 2,9%. При этом, по данным Росстата, в экономике всё сильнее ощущается дефицит кадров.

Официальные доходы растут во многих отраслях. Рост средней номинальной начисленной зарплаты в сентябре (Росстат раскрывает эти данные с лагом в один месяц) замедлился до 13,6% (г/г) после 15,1% (г/г) в августе, в реальном выражении — до 7,2% (г/г) после 9,5% (г/г) в августе. За девять месяцев 2023 года средняя зарплата увеличилась в номинальном выражении на 13,2% (г/г), в реальном — на 7,4% (г/г).

Конкуренция за работников разгоняет динамику зарплат и внутренний спрос, утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Как не раз отмечал Банк России, рост зарплат в темпе выше роста производительности труда является проинфляционным фактором. Он сказывается на росте издержек предприятий и одновременно на сильном потребительском спросе, что совместно транслируется в повышенные темпы инфляции, — говорит она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ситуация с ростом зарплат в малом и среднем бизнесе парадоксальная, уверена заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Предприятия МСП страдают от непомерной нагрузки — высоких кредитных ставок. Проблема критическая: в компаниях возникают и растут кассовые разрывы, а оборотных средств на покрытие ежедневных нужд бизнеса не хватает. И даже в таких условиях руководство решается на поднятие зарплат, — рассуждает финансист. По ее оценке, повышение зарплат — показатель не экономического здоровья работодателя, а «отчаянное усилие, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность».

Познается в сравнении

Вместе с ростом зарплат поднимаются цены на товары и услуги. Причина — в высоких кредитных ставках и инфляции, которая в текущем году, несмотря на усилия Центробанка, превысила плановые показатели.

Рост цен и высокий спрос — это хороший показатель на уровне макроэкономическом, полагает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Тем не менее правда жизни в том, что заработные платы никогда не растут так же быстро, как цены. Так, МРОТ в России с 2024 года увеличен на 18,5% — но тем не менее не дотягивает даже до «психологической отметки» в 20 тыс. рублей, — говорит он.

Не под одну гребенку

Увеличение уровня официальных доходов на десятки процентов всего за год выглядит красиво на бумаге. На самом деле рост чисто технический, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Так, в случае со сферой строительства (строители, бетонщики) решающую роль сыграл дефицит кадров. Девелоперы, которым нужно сдавать объекты в срок, крайне заинтересованы в укомплектовании состава. И такова логика привлечения кадров на рабочие специальности, — говорит она.

По мнению аналитика, со сферой общепита совсем другая история. Еще недавно это был рынок с высокой долей теневых доходов: чаевые, отсутствие чеков, заниженные (около МРОТ) заработные платы. Но ситуация изменилась.

Фото: ТАСС/Антон Подгайко

— Всё дело — в изменении законодательства, которое в полной мере вступит в силу с 1 января 2024 года. Чтобы претендовать на нулевой НДС, предприятия должны соблюсти ряд условий, одно из которых — соответствие дохода сотрудников среднемесячной зарплате на аналогичной должности в конкретном регионе. По всей видимости, выгода от освобождения от НДС перевешивает неудобства, связанные с дополнительной нагрузкой по уплате в фонды, — рассказала собеседница издания.

При этом фактически доходы официантов, как отмечает Екатерина Косарева, скорее всего, не изменились, а всего лишь из «серых» стали «белыми».

Профессии будущего

Промышленный майнинг в уходящем году стремительно набирал популярность. Это объясняется высокой добавленной стоимостью отрасли — комментирует экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— Перспективы промышленного майнинга включают стабильный доход, диверсификацию портфеля и вклад в блокчейн-развитие. Также майнинг способствует децентрализации криптовалютных сетей, обеспечивая их безопасность и надежность, — рассказал собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как отмечает эксперт, главный риск криптосферы — волатильность рынка. «Однако правильные планирование и прогнозирование делают сейчас инвестиции в криптовалюты управляемыми», — подчеркнул экономист.