Не только IT: педагоги вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов на удаленке в конце года

Самые большие зарплаты на удаленке к концу уходящего года, ожидаемо, предлагали программистам и аналитикам — от 100 nтыс. до 140 тыс. рублей. В топ также вошли педагоги, говорится в декабрьском исследовании «Тинькофф Журнала» (есть у «Известий»). Педагоги, которые работают дистанционно, зарабатывают в два раза больше, чем в случае традиционной занятости. В случае с педагогами работодатели ищут не столько учителей, сколько репетиторов для подготовки к экзаменам и предлагают более высокую зарплату, чем в традиционной школе. По другим профессиям причина в том, что они могут взять больше проектов или более оплачиваемые задачи, чем при работе на одну компанию. Эксперты отмечают, что популярность такого формата в целом по стране снижается — вместо него вводят гибридный график. Однако в некоторых регионах удаленка только набирает обороты.

Сколько зарабатывают удаленщики в России

В среднем по России удаленщикам предлагают зарплату в 42 тыс. рублей — это на 20% ниже показателя в разрезе всех вакансий (то есть с учетом разных графиков работы) и среди занятых полный день. Такие данные следуют из декабрьского исследования «Тинькофф Журнала», где проанализированы 1,3 млн объявлений на рынке труда РФ за октябрь–ноябрь 2023-го.

В материале приводятся медианные зарплаты: когда одна половина людей зарабатывает меньше приведенной суммы, а другая — больше. В отличие от среднего оклада, такой показатель более репрезентативный, поскольку сглаживает «выбросы» (слишком маленькие или слишком большие доходы).

Самые высокие зарплаты среди тех, кто работает дистанционно, у программистов — в среднем 140 тыс. рублей, говорится в исследовании. На втором месте — аналитики с окладом в 100 тыс.. В топ также вошли руководители отдела продаж или проектов, инженеры и педагоги — их заработок варьируется от 70 тыс. до 100 тыс..

Наименьший оклад предлагают операторам call-центра, при том что это самая популярная удаленная вакансия, — 34 тыс. рублей. Сопоставимые зарплаты — у технических специалистов (людей, обслуживающих компьютеры) и диспетчеров, чей труд оценивают в 35 тыс. в месяц.

Несмотря на то что в целом среди удаленщиков жалованья ниже, ряд специалистов зарабатывает на дистанционке больше, чем в офисе. Это в первую очередь касается педагогов, чей доход при работе из дома в два раза выше, подсчитал «Тинькофф Журнал».

«Дело в том, что преподаватели на удаленке и в «офисе» чаще всего занимаются разными вещами. В «очных» вакансиях часто пишут слова вроде «начальный», «класс» или «логопед». А в объявлениях с дистанционкой часто встречаются упоминания ЕГЭ, ОГЭ, а также «подготовка». Получается, что работодатели ищут не столько учителей, сколько репетиторов для подготовки к экзаменам и предлагают более высокую зарплату, чем в традиционной школе», — говорится в исследовании.

Айтишникам и аналитикам также предлагают зарплаты выше на удаленке — разница составляет порядка 40%, отмечается в материале. Из дома выгоднее работать и дизайнерам вместе с инженерами: они получают больше на 20 и 14% больше соответственно. Причина в том, что такие специалисты могут работать в нескольких проектах и зарабатывать больше, объяснила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

«Известия» направили запрос в Минтруд.

Растет ли популярность удаленки в РФ

Несмотря на растущую популярность, дистанционный формат работы по-прежнему остается редкостью, говорится в исследовании «Тинькофф Журнала». Удаленка — это всего 5% от общего числа вакансий.

Динамика предложений работы из дома показывает почти двукратный рост — в 2023-м их насчитывается более 700 тыс., а год назад было 385 тыс., поделилась руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. Однако, по ее словам, их доля от общего количества вакансий остается невысокой — менее 10%.

— Примечательный тренд — региональное распространение удаленной работы. Если в период пандемии основная доля таких объявлений приходилась на Москву и Санкт-Петербург, то в этом году сразу несколько субъектов показывают более высокий показатель, чем столицы, — это, к примеру, регионы на Северном Кавказе и Крайнем Севере, в которых каждая третья или четвертая вакансия в течение 2023-го предполагает дистанционный формат, — рассказала эксперт.

В большинстве компаний возможность удаленки сейчас — это, как правило, льгота со стороны работодателей, на которую они идут для очень ценных специалистов, считает заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Он отметил, что популярность дистанционного формата снижается — в качестве его альтернативы компании вводят гибридный формат.

Сейчас удаленная занятость заняла определенную нишу на рынке труда и уже существенно не меняется, уверен член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Он добавил: сформировался целый пласт людей, которые ни при каких условиях не готовы вернуться к очному формату. Для некоторых это связано с семейными обстоятельствами, как, например, в случае женщин с маленькими детьми или людей с ограниченными возможностями. Кроме того, часть сотрудников работают из других городов, подытожил эксперт.

Как указала Юлия Долженкова из Финансового университета, есть ряд преимуществ удаленки и для работодателей:

— экономия расходов на аренду и оборудование рабочих мест, электроэнергию;

— меньшие затраты на оплату труда;

— рост вовлеченности и удовлетворенности сотрудников.

Однако есть и недостатки дистанционного формата, например увеличение продолжительности трудового дня и снижение организации, отметила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Кроме того, происходит размывание границ рабочего и личного времени, добавила Юлия Долженкова. Она также добавила, что некоторые компании оформляют наемных сотрудников как самозанятых с целью экономии на налогах.