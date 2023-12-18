Заштатная ситуация: спрос на временных работников подскочил в 2-3 раза

Компании всё активнее нанимают временных сотрудников. На фоне дефицита кадров спрос на них вырос в два-три раза, сообщили «‎‎Известиям» в рекрутинговых компаниях. В основном под такие задачи стали чаще искать SMM-специалистов и маркетологов, а также бухгалтеров и дизайнеров. Бизнес стремится снизить свои затраты, поэтому не оформляет персонал в штат, говорят эксперты. Однако для исполнителей это значит нестабильность дохода, отсутствие социальных гарантий и ограниченные возможности для карьерного роста. Зачем люди идут на временные работы и сколько можно там получать — в материале «Известий».

Каких специалистов компании хотят нанимать на временные работы

Количество заказов на платформах временной занятости в России увеличилось в 2,5 раза за год, сказано в исследовании цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! (есть у «‎Известий»). Спрос на такие работы есть и со стороны людей: аналитики компании также зафиксировали трехкратный рост количества регистраций исполнителей.

Тренд подтверждают и другие игроки рекрутингового рынка. В «‎Профи» зафиксировали рост спроса на некоторых специалистов, способных выполнять задачи сдельно без оформления в штат. За год гораздо популярнее стали специалисты по SMM (+65%), маркетологи (+54%), бухгалтеры (+48%), веб-дизайнеры (+47%), юристы (+38%), программисты (+35%), копирайтеры (+28%), уточнили в «Профи».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По сравнению с январем 2023 года в декабре число вакансий с неполным рабочим днем увеличилось в 3,3 раза, отметил управляющий директор платформ «Авито Работа» и «Авито Услуги» Артем Кумпель. Средняя предлагаемая зарплата по таким вакансиям составляет 55,5 тыс. рублей, сказал он.

Среди наиболее популярных специалистов — фрилансеры в сфере рекламы, маркетинга и дизайна, отметил Артем Кумпель. По его словам, спрос на их услуги вырос за последние полгода почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого, а предложение — в полтора раза. В декабре особо востребованными стали специалисты сферы транспорта и логистики, для которых предложений о работе в формате неполной занятости стало в шесть раз больше, чем в январе этого года, подчеркнул эксперт.

На платформе «Рокет Ворк» рост исполнителей составил 135% к III и IV кварталам 2022 года, а число компаний, которые разместили объявления, увеличилось за год более чем в четыре раза, отметила генеральный директор компании Анастасия Ускова.

Число вакансий, предполагающих временную или частичную занятость, по итогам 2023 года превысило 1 млн. Это на 70% выше, чем было в 2022 году, сказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. Наибольший прирост (в два раза) за год показали такие форматы временной занятости, как работа по вечерам (560 тыс. вакансий) и выходным (269 тыс.), сказала она. Половина вакансий с временным наймом пришлась в 2023 году на продавцов и кассиров, заявила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Основная доля (до 50%) исполнителей на платформах — это мужчины и женщины до 25 лет, отмечается в исследовании Ventra Go! При этом первые в среднем берут на 15% заданий в месяц больше. По данным опроса, среди ключевых критериев выбора подработки исполнители выделяют размер оплаты (87%), возможность самостоятельно формировать график и сочетать с другими проектами (59%), близость к месту проживания/учебы (57%).

В основном бизнес обращается за услугами временного персонала в сферах ритейла, доставки, строительства, возрастает потребность в кадрах у агропромышленного комплекса, у контакт-центров и на производствах, сказано в исследовании. Также там отмечается, что появляется запрос на категории с квалификацией — на репетиторов, специалистов по работе с маркетплейсами, инженеров технической поддержки.

Каждый пятый исполнитель рассматривает для себя платформенную занятость как основной источник дохода, около 50% выходят на подработку два-три раза в неделю, отмечают в Ventra Go! Их заработок составляет в среднем от 20 тыс. до 40 тыс. в месяц в зависимости от интенсивности и региона проживания. Остальные, например студенты, берут задачи изредка.

Почему компании готовы брать временных сотрудников

Бизнес приглашает сотрудников на временную занятость на фоне дефицита кадров. Около 91% российских компаний чувствует кадровый голод, отметил операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Половина из них сообщает о нехватке массового персонала, включая продавцов, операторов и водителей. Около 43% HR-специалистов отметили, что им недостает представителей рабочих специальностей — токарей, сварщиков и других специалистов, сказал он.

— Также традиционно в преддверии праздников повышен спрос на временных работников. Компаниям нужны курьеры, работники складов, комплектовщики. Перед Новым годом ритейл часто сталкивается с нехваткой рук, поэтому приглашают сотрудников зала и продавцов, — сказал Александр Ветерков.

Кроме того, фирмы предпочитают брать таких сотрудников вместо постоянного персонала для сокращения затрат на зарплаты, социальные отчисления и прочие расходы, полагает руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский.

— Также среди преимуществ — гибкость в найме и возможность выбора специалистов на конкретные проекты. Однако недостатками могут быть временный характер трудовых отношений и необходимость постоянного поиска и обучения новых сотрудников, — полагает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для исполнителей временная занятость дает гибкий график работы, возможность получить опыт в новых для себя профессиях и дополнительный заработок. При этом есть и существенные недостатки — нестабильность дохода, отсутствие социальных гарантий и ограниченные возможности карьерного роста, сказал эксперт.

— Временные исполнители — это важная быстрорастущая социальная группа, насчитывающая миллионы граждан РФ, которые получают возможность легально зарабатывать на жизнь, — отметила CEO Ventra Go! Екатерина Карабанова.

Она подчеркнула: перед рынком стоит новый вызов — придется принять во внимание их потребности.