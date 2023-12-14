«Мы охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы»

Финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы: главный приоритет — реализация целей спецоперации, а также исполнение социальных обязательств. На развитие экономики при этом планируется направить 10–11% расходов бюджета . Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул: для экономической стабильности нужны контроль за инфляцией и за расходами бюджета, добавив, что налоговая задолженность компаний перед казной снизилась до 2,1 трлн рублей. По словам Антона Силуанова, из ФНБ планируется направить 4 трлн на инфраструктурные проекты. Нужна ли единая валюта БРИКС, зачем корректировать преференциальные режимы и какой курс рубля Минфин считает оптимальным — в интервью министра «Известиям».

«Количество проблем в этом году не уменьшилось, но мы понимаем, как действовать»

— Вы называли бюджет на 2023 год одним из самых сложных в своей карьере. Что вы можете сказать про финансовый план на следующую трехлетку?



— Количество проблем в этом году не уменьшилось. Но мы уже понимаем ситуацию и знаем, как действовать. Год назад, когда готовился бюджет, в отношении России было введено огромное количество санкций: появились ограничения на работу банковской системы, у нас, по сути, украли золотовалютные резервы, появились проблемы с расчетами. Вероятно, за всю историю России нам не приходилось сталкиваться с таким количеством вопросов, на которые надо быстро реагировать.

Что бы на нашем месте сделали западные страны? Начали бы печатать деньги. Мы же не можем так поступить, поскольку проводим ответственную бюджетную политику, понимаем, что за любыми невыверенными действиями могут последовать инфляция, снижение реальных доходов населения и остановка отдельных секторов экономики.

Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. И можно сказать, мы выбрали правильный путь. Мы поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость страны. Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5% , в следующем — также положительные тренды.

Принимая бюджет на следующую трехлетку, мы уже знали, какие приоритеты определены. Главное — обеспечить макроэкономическую стабильность, контроль за инфляцией, расходами казны и сконцентрировать ресурсы на ключевых задачах. Нужно сделать так, чтобы население меньше чувствовало введенные ограничения, а бизнес понимал, что государство поможет в сложной ситуации. Принятый бюджет отвечает всем этим требованиям.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Тем не менее все следующие три года бюджет по плану будет дефицитным. По вашим оценкам, когда казна выйдет в профицит?



— Профицит бюджета — это не самоцель. Главное — обеспечить выполнение всех обязательств перед людьми и работу экономики. Дефицит определен на следующую трехлетку в размере меньше 1% ВВП. Он контролируемый и некритичный. Бюджет сверстан с нулевым балансом на первичном уровне.

Разумеется, уровень дефицита будет зависеть от поступающих доходов. Влияет внешняя конъюнктура, ситуация с внутренней экономикой. Понятно, откуда брать источники покрытия дефицита. Самое важное — бюджетная конструкция устойчивая, а все ключевые решения, в первую очередь социальные, выполняются.

«Несмотря на ограничения, поддержка экономики — важнейшая часть бюджета»

— В бюджет заложено снижение доли расходов на национальную экономику. Значит ли это, что доля госинвестиций в ней сократится?



— Расходы на экономику составляют порядка 10–11% от всего объема трат бюджета, и они достаточно стабильны. Действительно, в нынешних условиях основная задача — финансово обеспечить цели специальной военной операции. Мы с парламентом охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы. Поэтому соотношение расходов на экономику в общем объеме трат казны несколько сократилось, но в номинальном выражении они не снизились.

Растут расходы на дороги, стройки, предусмотрена новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Продолжается использование средств Фонда национального благосостояния. Около 4 трлн рублей из ФНБ предусмотрено на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты , продолжим выдавать регионам инфраструктурные бюджетные кредиты на поддержку экономики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Значительно увеличивается субсидирование процентных ставок по ипотеке в связи с ростом ключевой ставки. Есть множество инструментов, которые не являются напрямую инвестиционными расходами, зато влияют на инвестактивность. Примеры: субсидирование ставок по основным направлениям технологического развития, МСП, сельского хозяйства, участие в государственно-частном партнерстве, в концессионных проектах.

От роста экономики зависит благосостояние граждан. Несмотря на все ограничения, поддержка экономики — важнейшая часть бюджета.

«Если мы предоставляем налоговые льготы, значит, они должны работать»

— В «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 годы» Минфин перечислил преференциальные режимы, которые требуют корректировки. Когда планируется внести изменения и какова их основная цель?

— Логика Минфина очень простая: если мы предоставляем налоговые льготы, значит, они должны работать. То есть инвестор, который получает поддержку, должен будет расширять свое производство, создавать новые рабочие места. Ситуация, когда компании получают преференции, но не занимаются развитием своей деятельности, не должна повторяться.

То есть если ты на 100 рублей получил льготы — не менее чем 100 рублей вложи в развитие. Мне кажется, это справедливый подход к действию преференциальных режимов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В бюджете на следующий год не учтены доходы от налога на сверхприбыль — предполагается, что они будут уплачены в 2023-м полностью. Какую сумму уже заплатил бизнес по так называемому windfall tax? И какова вероятность того, что в ближайшие годы этот налог будет введен повторно?

— Мы уже говорили о том, что это разовая мера. У налогоплательщика был выбор: заплатить до конца ноября по ставке 5%, или в следующем году — вдвое больше. Эта мера сработала — общий объем доходов, который мы планировали получить, собрали. В казну поступило больше 300 млрд рублей, а если быть точным — 305 миллиардов. Уверен, что до конца года бюджет от сбора еще пополнится. Мы продолжим согласовывать с бизнесом наши действия в области налогов.

«Бюджетное правило менять не планируем»

— Вы допускали, что в случае необходимости бюджетное правило может быть скорректировано. Какие для этого должны быть условия и каким образом оно может измениться?

— Бюджетное правило введено для того, чтобы определять предельную планку расходов, формировать запасы ФНБ при благоприятной конъюнктуре, и наоборот. На следующую трехлетку была принята новая конструкция правила. Менять его в ближайшее время не планируем.

Новая конструкция предусматривает направление в ФНБ доходов от нефти при цене выше $60 за баррель. В 2024 году будет продолжать действовать переходный период, а с 2025-го выйдем на полное соблюдение нового правила. Пока нет оснований корректировать этот механизм — он хорошо зарекомендовал себя в прошлом. Сейчас мы используем эти ресурсы на благо экономики и обеспечение технологического суверенитета страны.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

«Санкции и ограничения не могли не сказаться на возможности уплаты налогов»

— Согласно заключению комитета Госдумы по экономической политике на проект бюджета, налоговые долги компаний перед казной в прошлом году выросли до 2,5 трлн рублей. Какие в связи с этим есть риски для бюджета? Изменилась ли ситуация в 2023 году?

— Компании столкнулись с санкциями и ограничениями — это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности снизилась и достигла уровня до начала СВО — 2,1 трлн рублей.

В прошлом году мы дали бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов, и у предприятий появились оборотные средства. В 2023-м деньги уже возвращаются в бюджетную систему. В следующем ожидаем того же.



Рост долгов в условиях, когда в отношении России было принято беспрецедентное количество санкций, — объективная реакция. Сейчас ситуация нормализуется — в этой части оснований для беспокойства нет.

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

«Единая валюта БРИКС — это дело будущего»

— В уходящем году было много разговоров о единой валюте стран БРИКС. Какие вы видите перспективы в этом направлении?

— Мы не используем доллар и евро, поскольку они ненадежны для расчетов. Они проводятся в национальных валютах и валютах дружественных стран.

Что касается валюты БРИКС, то тут речь, скорее, идет не о создании единой валюты, а об упрощении расчетов между нашими странами. Возможность многостороннего клиринга — тоже вопрос для проработки.

Единая валюта БРИКС — это дело будущего. В следующем году, когда Россия будет председателем союза, тема расчетов и использования цифровых финансовых активов будет одной из ключевых в нашей повестке.

Здание штаб-квартиры Нового банка развития (НБР) в Шанхае, Китай Фото: Getty Images/Future Publishing

— Можно ли говорить о том, что переход на оплату в нацвалютах свидетельствует уже не просто об изменении архитектуры всей финансовой мировой системы, но и о целой философии?

— Мир меняется. Если раньше в мировой экономике доминировали страны «семерки» со своими валютами, то сегодня целый ряд государств без проблем готов рассчитываться в национальных валютах. Они доказали свою надежность и устойчивость.

«Мы не используем курс валюты для того, чтобы пополнить бюджет»

— Возвращаясь к нацвалютам, можно ли сказать, что период волатильности рубля закончился? И какой сегодня оптимальный курс для бюджета?

— Мы не используем курс валюты для того, чтобы пополнить бюджет. Руководствуемся теми прогнозами, которые заложили при подготовке трехлетнего финансового плана — это 90 рублей за доллар.

Главное, чтобы была предсказуемость курса рубля. Мы не стремимся ослабить или укрепить его. Курс плавающий, но он должен быть прогнозируемым как для населения, так и для участников внешнеэкономической деятельности.

Наша задача — обеспечить снижение волатильности курса. Для этого был введен контроль за возвратом валютной выручки, установлен мониторинг за ее продажей на нашем валютном рынке.

Даже работа подкомиссии по иностранным инвестициям руководствуется в своей деятельности тем, чтобы валютный рынок был устойчивым.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Какие внешние риски сегодня можно назвать ключевыми для экономики России?

— Внешние риски в основном исходят от недружественных стран. В частности, они экспортируют инфляцию в другие страны из-за своих больших дефицитов и долгов. По-прежнему действуют санкционные и ограничительные меры , которые негативно влияют на всех — не только на Россию, но и на другие государства.

Мы учитываем эти риски и стараемся их нивелировать в бюджете. Самое главное — чтобы люди получали зарплату, предприятия работали, финансы государства были стабильны.

«Новые технологии делают доступными услуги для людей»

— Мы с вами обсуждаем бюджет на стенде выставки «Россия», который называется «Финансовые технологии на службе людям». Как эти технологии помогают пополнять казну и справедливо распределять ресурсы?

— В первую очередь это нужно для людей, чтобы упрощалось взаимодействие граждан и бизнеса с государством. Например, в этом году мы запустили новацию — единый налоговый платеж. Если раньше по каждому налогу компания заполняла платежные документы, предоставляя горы отчетности в ФНС, неся большие административные издержки, то сейчас нужно произвести всего один платеж. И налоговая служба вместе с казначейством распределяет средства по всем уровням бюджетной системы. Через личный кабинет можно без проблем видеть движение средств.

Подобные сервисы помогают людям, какие налоги надо платить, какие им положены выплаты и пособия. Что касается госказны, то хорошо зарекомендовала себя система «Электронный бюджет». Новые технологии делают доступными услуги для людей и организаций, экономятся их время и силы.

Участники выставки «Россия» на стенде Минфина «Финансовые технологии на службе людям» Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— То есть при всех масштабах выставки стоит посетить ваш стенд, чтобы познакомиться со всеми этими технологиями?

— Совершенно верно. Приглашаю всех в павильон министерства финансов на выставке «Россия».