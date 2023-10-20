Не у дела: расходы на поддержку начинающих бизнесменов сократят на 56%
В следующем году на поддержку начинающих бизнесменов власти направят 1,8 млрд рублей — почти на 60% меньше, чем планируется выделить в 2023-м. Такие данные приводятся в заключении комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) к проекту бюджета на 2024–2026 годы («Известия» изучили документ). В целом власти сократят расходы на весь нацпроект, посвященный малым и средним компаниям, на 21% — до 67,8 млрд. Эксперты связывают это с оптимизацией трат, нацеленной на более адресную помощь предприятиям. По их словам, снижение финансирования может сказаться на микробизнесе, однако это не остановит развитие сектора МСП.
На сколько снизятся траты на поддержку МСП
В 2024 году на национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» власти планируют направить 67,8 млрд рублей — это на 14,5 млрд, или на 21%, меньше, чем в 2023-м (82,3 млрд). При этом больше всего в процентном отношении расходы снизятся на федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», который входит в структуру нацпрограммы: с 4,1 млрд в 2023-м до 1,8 млрд в 2024-м (–56%). Такие данные приводятся в заключении комитета Госдумы по МСП на проект бюджета на 2024–2026 годы.
Федеральный проект предусматривает поддержку начинающих предпринимателей. В частности, для старта бизнеса им предоставляются поручительства и гарантии для получения кредитов, а также микрозаймы от государственных МФО, говорится на сайте Минэка. Кроме того, для таких МСП упрощен процесс передачи отчетности и смягчаются правовые последствия банкротства. Вдобавок компании могут оплачивать товары и услуги с минимальной комиссией (не более 1%) через систему быстрых платежей (СБП).
Между тем в номинальном выражении больше всего сократятся расходы на федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», который также входит в структуру программы по поддержке МСП. На него планируют выделить 64,9 млрд в 2024-м — на 12,3 млрд, или на 19%, меньше прогноза на этот год (77,2 млрд), следует из заключения думского комитета.
Проект призван обеспечить рост и развитие для уже действующих предпринимателей, а также содействовать их выходу на зарубежные рынки, подчеркивается на сайте Минэка. Им доступны:
— переходный налоговый режим с целью плавного изменения нагрузки при росте компании;
— льготное кредитование по ставке 7%;
— программы льготного лизинга;
— гранты на производство инновационной продукции и другие меры.
При этом в предыдущем законе о бюджете, который был принят в 2022 году, на господдержку сектора МСП планировалось выделить больше средств. Сумма на реализацию всего нацпроекта в 2024-м (67,8 млрд) снизилась на 9,2% по сравнению с прогнозом, заложенным в прошлом финансовом документе (74,7 млрд), отметил президент ТПП Сергей Катырин. В то же время на помощь начинающим предпринимателям тогда собирались направить 4,3 млрд в 2024-м, а не 1,8 млрд, как сейчас, добавил он.
По отношению к объему расходов, выделенных на реализацию всех нацпроектов в РФ, на помощь МСП приходится только 2,3% в 2024-м, указывается в заключении профильного комитета Госдумы. Согласно документу, депутаты предлагают увеличить удельный вес трат на это направление в будущем.
В этом году уже более 229 тыс. предпринимателей, планирующих начать свое дело, получили услуги и меры поддержки, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Ключевые показатели сектора МСП в настоящее время демонстрируют положительную динамику, добавили там, Так, количество компаний на 10 октября 2023-го (без учета новых регионов) составило 6,08 млн, что на 201,6 тыс.(+3,4%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, число вновь созданных предприятий составило 860,2 тыс. — это на 6,2% больше прошлогоднего показателя.
Почему сократятся расходы
Срок реализации нацпроектов установлен до 2024 года, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минфина. В этой связи в рамках бюджетного планирования на ближайшую трехлетку учитывается срок окончания программы по МСП, что влияет на планируемый объем расходов, добавили там. Правительство прорабатывает реализацию инструментов господдержки бизнеса после 2024-го, отметили в ведомстве и подчеркнули: по итогам объем расходов может быть уточнен.
Сокращение расходов на нацпроект по МСП связано с желанием властей сделать поддержку более адресной и эффективной, а также с проблемами сведения бюджетов, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Фатьянова.
Федеральный проект по поддержке стартапов был запущен в 2021 году и предполагал рост числа начинающих предпринимателей более чем в 4,5 раза к 2024-му, рассказала эксперт. По ее словам, реальная динамика оказалась скромнее. Статистически количество МСП увеличилось, но это не говорит о результативности их деятельности, добавила эксперт.
По данным ФНС, сегодня число субъектов составляет 6,1 млн, тогда как до COVID-19 их было 5,8 млн. «Известия» направили запрос в налоговую службу.
— В секторе МСП преимущественно поддерживаются субъекты микробизнеса, большая часть из которых не может (или не хочет) развиться до объемов малых и средних компаний, — объяснила Ирина Фатьянова.
Снижение финансирования начинающих бизнесов связано с тем, что власти в целом планируют пересмотреть принципы оказания поддержки МСП, полагает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Раньше она была фронтальной и неизбирательной. Теперь же правительство обращается к более рациональному и дифференцированному подходу, при котором объемы и способы помощи зависят от стадии развития компании и сферы деятельности, добавил он.
— Сейчас наиболее актуальный и сложный вопрос для предприятий — переход из стадии малых в средние и крупные. Он сопряжен со значительными трудностями, связанными со сменой налогового режима, принципов функционирования и усилением внимания контрольно-надзорных органов, — рассказал эксперт.
Сегодня необходимо поддерживать компании, которые уже выросли из малых, но еще далеко не крупные, отметили в «Деловой России». Там добавили: именно такие «средние+» предприятия могут стать опорным каналом для роста частных инвестиций в новые производства, во внедрение автоматизации, тиражирования инновационных технологий.
Для поддержки таких предпринимателей власти планируют запустить новый режим «МСП+» с 2025 года, писали ранее «Известия». Он будет предполагать сохранение ряда льгот для компаний, которые вышли за рамки «средних».
Сокращение расходов на поддержку сильнее всего скажется на ИП, поскольку в сфере стартапов в РФ высока доля государственных источников финансирования, продолжила Ирина Фатьянова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Она добавила: в связи с уходом иностранного капитала и ростом стоимости денег в стране остро стоит проблема привлечения инвестиций.
— Если число получателей финансовой поддержки и уменьшится, то вряд ли существенно, но за счет ее диверсификации получится оптимизировать расходы. В то же время в ряде случаев дополнительная денежная помощь уже не требуется: экономика восстанавливается и уже оправилась от санкционного шока, сектор МСП довольно неплохо развивается, — уверен Агван Микаелян из FinExpertiza.
За последние годы принят целый комплекс мер для развития МСП: сформированы благоприятные налоговые условия (снижение страховых взносов, новые налоговые режимы и льготы), перенастроены программы финансовой поддержки, появились кредитные продукты с комфортными ставками, перечислил гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. По его словам, всё это позволило в пандемийное время и период санкционного давления не только сохранить показатели сектора на доковидном уровне, но и нарастить их.