Не у дела: расходы на поддержку начинающих бизнесменов сократят на 56%

В следующем году на поддержку начинающих бизнесменов власти направят 1,8 млрд рублей — почти на 60% меньше, чем планируется выделить в 2023-м . Такие данные приводятся в заключении комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) к проекту бюджета на 2024–2026 годы («Известия» изучили документ). В целом власти сократят расходы на весь нацпроект, посвященный малым и средним компаниям , на 21% — до 67,8 млрд. Эксперты связывают это с оптимизацией трат, нацеленной на более адресную помощь предприятиям . По их словам, снижение финансирования может сказаться на микробизнесе, однако это не остановит развитие сектора МСП .

На сколько снизятся траты на поддержку МСП

В 2024 году на национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» власти планируют направить 67,8 млрд рублей — это на 14,5 млрд, или на 21%, меньше , чем в 2023-м (82,3 млрд). При этом больше всего в процентном отношении расходы снизятся на федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», который входит в структуру нацпрограммы: с 4,1 млрд в 2023-м до 1,8 млрд в 2024-м (–56%). Такие данные приводятся в заключении комитета Госдумы по МСП на проект бюджета на 2024–2026 годы.

Федеральный проект предусматривает поддержку начинающих предпринимателей . В частности, для старта бизнеса им предоставляются поручительства и гарантии для получения кредитов, а также микрозаймы от государственных МФО, говорится на сайте Минэка. Кроме того, для таких МСП упрощен процесс передачи отчетности и смягчаются правовые последствия банкротства. Вдобавок компании могут оплачивать товары и услуги с минимальной комиссией (не более 1%) через систему быстрых платежей (СБП).

Между тем в номинальном выражении больше всего сократятся расходы на федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» , который также входит в структуру программы по поддержке МСП. На него планируют выделить 64,9 млрд в 2024-м — на 12,3 млрд, или на 19%, меньше прогноза на этот год (77,2 млрд), следует из заключения думского комитета.

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Проект призван обеспечить рост и развитие для уже действующих предпринимателей , а также содействовать их выходу на зарубежные рынки, подчеркивается на сайте Минэка. Им доступны:

— переходный налоговый режим с целью плавного изменения нагрузки при росте компании;

— льготное кредитование по ставке 7%;

— программы льготного лизинга;

— гранты на производство инновационной продукции и другие меры.

При этом в предыдущем законе о бюджете, который был принят в 2022 году, на господдержку сектора МСП планировалось выделить больше средств . Сумма на реализацию всего нацпроекта в 2024-м (67,8 млрд) снизилась на 9,2% по сравнению с прогнозом, заложенным в прошлом финансовом документе (74,7 млрд), отметил президент ТПП Сергей Катырин. В то же время на помощь начинающим предпринимателям тогда собирались направить 4,3 млрд в 2024-м, а не 1,8 млрд, как сейчас, добавил он.

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По отношению к объему расходов, выделенных на реализацию всех нацпроектов в РФ, на помощь МСП приходится только 2,3% в 2024-м, указывается в заключении профильного комитета Госдумы. Согласно документу, депутаты предлагают увеличить удельный вес трат на это направление в будущем.

В этом году уже более 229 тыс. предпринимателей, планирующих начать свое дело, получили услуги и меры поддержки, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Ключевые показатели сектора МСП в настоящее время демонстрируют положительную динамику, добавили там, Так, количество компаний на 10 октября 2023-го (без учета новых регионов) составило 6,08 млн, что на 201,6 тыс.(+3,4%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, число вновь созданных предприятий составило 860,2 тыс. — это на 6,2% больше прошлогоднего показателя.

Почему сократятся расходы

Срок реализации нацпроектов установлен до 2024 года, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минфина. В этой связи в рамках бюджетного планирования на ближайшую трехлетку учитывается срок окончания программы по МСП, что влияет на планируемый объем расходов, добавили там. Правительство прорабатывает реализацию инструментов господдержки бизнеса после 2024-го, отметили в ведомстве и подчеркнули: по итогам объем расходов может быть уточнен.

Сокращение расходов на нацпроект по МСП связано с желанием властей сделать поддержку более адресной и эффективной, а также с проблемами сведения бюджетов , считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Фатьянова.

Федеральный проект по поддержке стартапов был запущен в 2021 году и предполагал рост числа начинающих предпринимателей более чем в 4,5 раза к 2024-му, рассказала эксперт. По ее словам, реальная динамика оказалась скромнее . Статистически количество МСП увеличилось, но это не говорит о результативности их деятельности, добавила эксперт.

По данным ФНС, сегодня число субъектов составляет 6,1 млн, тогда как до COVID-19 их было 5,8 млн. «Известия» направили запрос в налоговую службу.

— В секторе МСП преимущественно поддерживаются субъекты микробизнеса, большая часть из которых не может (или не хочет) развиться до объемов малых и средних компаний, — объяснила Ирина Фатьянова.

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Снижение финансирования начинающих бизнесов связано с тем, что власти в целом планируют пересмотреть принципы оказания поддержки МСП , полагает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Раньше она была фронтальной и неизбирательной. Теперь же правительство обращается к более рациональному и дифференцированному подходу , при котором объемы и способы помощи зависят от стадии развития компании и сферы деятельности, добавил он.

— Сейчас наиболее актуальный и сложный вопрос для предприятий — переход из стадии малых в средние и крупные. Он сопряжен со значительными трудностями, связанными со сменой налогового режима, принципов функционирования и усилением внимания контрольно-надзорных органов, — рассказал эксперт.

Сегодня необходимо поддерживать компании, которые уже выросли из малых, но еще далеко не крупные, отметили в «Деловой России». Там добавили: именно такие «средние+» предприятия могут стать опорным каналом для роста частных инвестиций в новые производства, во внедрение автоматизации, тиражирования инновационных технологий.

Для поддержки таких предпринимателей власти планируют запустить новый режим «МСП+» с 2025 года , писали ранее «Известия». Он будет предполагать сохранение ряда льгот для компаний, которые вышли за рамки «средних».

Сокращение расходов на поддержку сильнее всего скажется на ИП, поскольку в сфере стартапов в РФ высока доля государственных источников финансирования , продолжила Ирина Фатьянова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Она добавила: в связи с уходом иностранного капитала и ростом стоимости денег в стране остро стоит проблема привлечения инвестиций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Если число получателей финансовой поддержки и уменьшится, то вряд ли существенно, но за счет ее диверсификации получится оптимизировать расходы . В то же время в ряде случаев дополнительная денежная помощь уже не требуется: экономика восстанавливается и уже оправилась от санкционного шока , сектор МСП довольно неплохо развивается, — уверен Агван Микаелян из FinExpertiza.