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Дельная оплата: власти предложат льготы растущему бизнесу с 2025 года

На какие компании это будет распространяться и снизит ли это популярность незаконных схем у предпринимателей
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В России с 2025 года введут промежуточную категорию для бизнеса — МСП+, выяснили «Известия». Новый статус получат компании, которые выросли из параметров малых и средних предприятий и при этом лишились всех преференций, которыми пользовались раньше. Для того чтобы сгладить их переход в категорию крупных игроков, власти хотят предоставить им финансовую поддержку в виде поручительств и льготных кредитов, рассказала замминистра экономики Татьяна Илюшникова. Предполагается, что новый режим охватит 2,5 тыс. компаний из приоритетных отраслей. Эксперты уверены, что изменения позволят растущим предприятиям пережить первоначальные шоки и снизят популярность схем дробления бизнеса.

Плавный рост

Власти обсуждали введение промежуточной категории бизнеса МСП+ на стратегической сессии правительства в сентябре. Речь идет о компаниях, которые уже выросли из системы поддержки малых и средних предприятий, но еще не доросли до крупных, отметил глава Минэка Максим Решетников. Новые условия необходимы, чтобы обеспечить плавный рост, при котором организации не будут терять весь объем помощи одновременно.

Категория МСП+ будет введена в 2025 году после президентских выборов и принятия нового нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2025–2030 годы, рассказал «Известиям» на Московском финансовом форуме президент «Опоры России» Александр Калинин, который принимает участие в обсуждении этих перспектив. Это подтвердили еще два источника, близких к правительству.

сотрудник
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Справка «Известий»

В России действует градация бизнеса: микро-, малые, средние и крупные предприятия. К первым относятся компании, в которых 15 наемных сотрудников, а годовой доход — до 120 млн рублей. Малые могут насчитывать от 16 до 100 человек в штате, а годовой доход фирмы не должен превышать 800 млн. Для средних критерии такие — от 101 до 250 сотрудников, годовой доход — до 2 млрд. Субъекты МСП пользуются рядом преференций, в их числе: налоговые льготы, пониженные ставки страховых взносов, освобождение от плановых проверок, упрощенный бухучет, субсидируемые кредиты и скидки на аренду госимущества.

Поручение проработать меры поддержки для предприятий категории МСП+ дал президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023, напомнила «Известиям» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Минэк предлагает отнести к этой группе компании, которые работают в приоритетных отраслях, не связаны с государством и чей доход не превышает 10 млрд рублей в год, добавила она. Сейчас, по ее словам, работает почти 2,5 тыс. таких предприятий.

— Пока нововведение будет распространяться на несколько приоритетных отраслей — обрабатывающую промышленность, ИТ, инжиниринговые и технологические компании, туризм. В конце октября на парламентских чтениях по МСП это снова будет обсуждаться, — добавил Александр Калинин.

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МСП+ предлагается предоставить финансовые меры поддержки — в частности, зонтичные поручительства (государство дает гарантию перед банком, если у бизнесмена не хватает залога для займа. — «Известия») и льготное кредитование, добавила Татьяна Илюшникова. По ее словам, ЦБ также предложил запустить инструменты привлечения инвестиций в такие предприятия через биржу.

Фрезеровщик
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— По предварительным подсчетам, число работников компаний, которые подпадают под новую категорию, — примерно 845 тыс. или чуть больше 4% занятых в МСП. Ожидается, что до 2030 года такие предприятия смогут привлечь более 900 млрд на инвестпроекты благодаря господдержке, — рассказала вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Дробление на снижение

Решение о создании промежуточной категории будет положительно встречено бизнесом, так как любой переход и рост — это стресс из-за лишения ряда преференций, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом, по его словам, в перспективе есть смысл расширить льготы на большее число отраслей.

Когда предприятие расширяется и выходит за рамки среднего, для него резко усложняются условия работы, подчеркнул член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Однако такая компания по факту не обладает достаточной устойчивостью и не оказывается крупным бизнесом в классическом понимании. В результате рост таких фирм может остановиться, поэтому их поддержка — крайне полезная инициатива, объяснил эксперт.

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— Часто выросшие компании продолжают осуществлять свою деятельность рядом с верхним порогом категории МСП. То есть фактически они не расширяются, но появление мер поддержки способно помочь им сделать уверенный шаг к статусу крупного бизнеса, — считает генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам эксперта, кредитно-гарантийная поддержка — одна из самых эффективных. Получатели льготных займов и поручительств через год после их предоставления показывают рост сотрудников на 7,6%, а доходов — на 25,6%, рассказал Александр Исаевич.

В России действует около 6,1 млн субъектов МСП, но подавляющую часть занимают микропредприятия (96%), поделилась статистикой доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Оставшиеся 4% приходятся на малые и средние компании, численность которых составляет 215,6 тыс. и 18,7 тыс. соответственно. Следовательно, новый режим будет актуален только для 4% предприятий и для большинства из них это станет вопросом средне- или долгосрочной перспективы, оценила эксперт.

Но привлекательность меры будет зависеть от условий прежде всего в системе налогообложения. Именно этот фактор — основной при принятии отдельными компаниями решения о применении схем дробления бизнеса. По этой же причине наблюдается значительное число ликвидированных предприятий (ИП и юрлиц, исключенных из реестра МСП) и вновь созданных: 1 млн и 1,1 млн соответственно за последний год, — отметила Анастасия Прикладова.

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После введения категории МСП+ схемы с дроблением бизнеса станут менее актуальными, полагает Агван Микаелян. Кроме того, по его словам, возможно, что благодаря этой инициативе удастся вырастить сотни предприятий с оборотами в несколько миллиардов рублей.

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