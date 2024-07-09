Серединка на половинку: Минфин отчитался о расходах на реализацию нацпроектов

Минфин отчитался об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов. Какие из них лучше всего и хуже всего исполнены, в чем причины разброса и будут ли проекты дофинансированы в соответствии с планами на год — в материале «Известий».

Только цифры

Наибольший уровень исполнения бюджета (более 50%) наблюдается у нацпроектов «Культура» (65,2%), «Наука и университеты» (56,6%), «Производительность труда» (53,1%), «Демография» (51,6%) и «Здравоохранение» (51,2%).

В этих сферах процессы планирования и реализации налажены лучше, или же они менее подвержены сезонным воздействиям, комментируют опрошенные эксперты.

Близко к этой отметке (исполнение от 40% до 50%) расположились такие нацпроекты, как «Образование» (49,4%), «Жилье и городская среда» (48,3%), «Туризм и индустрия гостеприимства» (42,4%), «Безопасные качественные дороги» (41,8%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (41,6%).

Среди замыкающих — нацпроекты, которые реализованы на 40% и ниже: «Цифровая экономика Российской Федерации» (39,7%), «Экология» (38,4%), «Международная кооперация и экспорт» (31,6%), «Беспилотные авиационные системы» (27%) и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (21,8%).

Отстающие сферы характеризуются длительными фазами подготовки и планирования, считают эксперты.

В Минфине «Известиям» сообщили об увеличении показателей по сравнению с I полугодием 2023 года, когда исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов составило 1,3468 млрд рублей, или 45,1% от плана.

«45,9% от плановых бюджетных назначений или 1,415 трлн рублей — это расходы федерального бюджета РФ на национальные проекты. Эти цифры актуальны по состоянию на 1 июля 2024 года. Отмечаем, что эти показатели выше по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года», — пояснили «Известиям» в Министерстве финансов РФ.

Нормальный ход событий

«Штатной» назвал ситуацию по динамике исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский. По сравнению с исполнением бюджета по итогам I полугодия 2023 года уровень остался тем же, с незначительным превышением на несколько десятых долей процента, уверен он.

— Это важно, так как последние годы правительство предпринимает значительные усилия по улучшению ритмичности финансирования и реализации мероприятий с использованием бюджетных средств: старается более равномерно распределять средства в течение года, чтобы повысить качество работ, избежать «авралов» в конце года, помочь улучшить прогнозируемость расходов в регионах и муниципалитетах, — рассказал он.

Эксперт призвал «не драматизировать» ситуацию по низкому уровню исполнения по нескольким национальным проектам. Возможно, причина лежит в исполнении плана мероприятий, большая часть которых приходится на II полугодие 2024 года.

По его словам, заметно вырос уровень исполнения по национальному проекту «Здравоохранение» (в 2023 году он был среди отстающих). Улучшилась ситуация с нацпроектами «Образование», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Туризм и индустрия гостеприимства», подчеркнул эксперт Дмитрий Землянский.

— Есть ухудшение по большинству федеральных проектов в составе нацпроектов «Экология» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», но здесь нужно более адресно смотреть конкретные мероприятия, — говорит он.

Исполнение бюджета на уровне 45,9% директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, в свою очередь, объясняет следующими факторами: планирование и отладка процессов, сезонность работ и бюрократические процедуры. «В первой половине года обычно тратится время на подготовку, заключение контрактов и согласования, что приводит к невысоким расходам», — считает эксперт.

По его замечанию, важно следить за тем, как будут развиваться проекты во второй половине года, чтобы понять, смогут ли они наверстать упущенное и выполнить плановые бюджетные назначения.

По распределению

Динамика исполнения нацпроектов прежде всего отражает темпы исполнения расходов бюджета — текущих и капитальных.

По словам руководителя группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, текущие расходы исполняются более ритмично, капитальные могут исполняться ближе к концу года в зависимости от стадии, на которой находится тот или иной инвестиционный проект.

— Очевидно, что поддержка малого предпринимательства, включающая в себя оказание консультационных услуг, предоставление имущества в аренду, предоставление грантов и т.д. может исполняться регулярно по мере обращений. А вот исполнение проектов расширения инфраструктуры имеет другой график, что и отражается на их более низком текущем исполнении, — разъяснила аналитик.

А что потом

Прогноз на следующий год предполагает, что финансирование будет скорректировано в зависимости от текущих результатов. По единодушному мнению опрошенных экспертов, на повышенное финансирование претендуют как передовые сферы, так и отстающие. Только комплексный подход к анализу и корректировке бюджетирования поможет обеспечить эффективное выполнение национальных проектов в будущем.

— Проекты с высоким уровнем исполнения, такие как «Здравоохранение» и «Культура», вероятно, получат стабильное или увеличенное финансирование, — полагает Кабаков.

В то же время направления с низким уровнем исполнения, такие как «Экология» и транспортная инфраструктура, также могут получить дополнительные средства и внимание — для улучшения показателей.

В Минэкономразвития на запрос «Известий» о темпах выполнения нацпроектов не ответили.