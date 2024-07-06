Изобличение Волги: почему оказался сорван федеральный проект по главной русской реке

Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» сорвана, утверждает депутат Госдумы Жанна Рябцева. За последние месяцы она вместе с коллегами посетила 121 объект (в основном это очистные сооружения), и готовыми можно признать лишь шесть из них. Проблемой занялись и правоохранительные органы — уже возбуждаются уголовные дела. Между тем проект «Оздоровление Волги» завершается в этом году, в ближайшее время необходимо сформировать новую водную федеральную программу. Однако как это делать в новых условиях — пока вопрос открытый. Подробности — в материале «Известий».

Что показали результаты проверки

Результаты проверки Жанна Рябцева представила на заседании комитета по экологии в Госдуме. Она подчеркнула, что инициированный в 2018 году Владимиром Путиным нацпроект «Оздоровление Волги», по которому в три раза должны были сократиться загрязненные стоки, оказался сорван: на показатели вышли всего шесть объектов из 121 проверенного. Депутат заявила, что многие объекты «не достигнут этих показателей вообще никогда».

Жанна Рябцева подробно рассказывала в своем Telegram-канале о ходе проверок и найденных нарушениях. Показывала и удачные примеры, даром, что их очень мало. Например, в деревне Пача и Череповце Вологодской области всё работает по регламентам еще с 2019 года. Почти во всех остальных регионах ситуация плачевная.

При этом еще в феврале заявлялось, что в эксплуатацию введены 104 объекта водоотведения.

Обсуждение реализации проекта «Оздоровление Волги» Фото: t.me/dnkobylkin

Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин отметил, что всего должно быть построено 139 объектов. По его словам, 25 объектов из проверенных имеют максимальный риск недостижения проектных показателей. Представители Счетной палаты на заседании также констатировали, что снижения объема загрязнения Волги сточными водами достигнуть не удастся.

На проект потрачено почти 128 млрд рублей только из федерального бюджета — а еще десятки миллиардов вложили в него регионы.

Нарушениями по федеральному проекту уже заинтересовались следователи. К июлю в Ярославской области возбудили уже несколько уголовных дел, самое свежее — из-за ситуации с очистными сооружениями в Новом Некоузе, которые приняли в январе 2022 года, но в эксплуатацию так и не ввели. По данным СМИ, на днях также обыски в рамках расследований по введению в строй очистных сооружений прошли в Ульяновске.

Кроме того, Росприроднадзор до конца года внепланово проверит 55 компаний, эксплуатирующих очистные сооружения в рамках федерального проекта. В списке — крупнейшие водоканалы и коммунальные компании регионов.

«Известия» направили запросы в Минприроды и Минстрой.

Почему проблемы возникли именно с очистными

Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова отмечает, что очистные сооружения в России долгое время не строились, «существенно снизилось количество специалистов по проектированию и расчетам таких строений», что и привело к критическим ошибкам . Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон также указывает на низкое качество подготовки профильных кадров.

— Кроме того, иногда проекты формировались с завышенными показателями по мощности, «на будущее». Но из-за невозможности обеспечить минимально необходимый объем вся система может не работать вообще, — сказала Ольга Позднякова «Известиям».

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган замечает, что еще весной при анализе исполнения проекта «Оздоровление Волги» отмечалось несоответствие отчетов о том, что объекты сданы и цели достигнуты, заявлениям местных жителей о неработающих очистных комплексах.

Первый этап реконструкции очистных сооружений канализации МУП «Астрахань» «Астрводоканал» Фото: t.me/ryabseva_zhanna

— Причина в том, что очистные сооружения были построены и сданы, но оборудование на них не была запущено, — сказал собеседник «Известий». — Пусконаладка не была проведена надлежащим образом: этот очень важный элемент не предусмотрен в госпрограмме, и на это не выделялись деньги. Обычно эти работы занимают от полугода до двух лет и требуют дополнительных средств.

Председатель совета директоров Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский заметил, что долгое время местные власти не видели в модернизации очистных сооружений инвестиционного эффекта и контроля за ними не было. С нацпроектом «Экология» в сферу пришли деньги, но проблема контроля осталась и появились предпосылки для коррупционной составляющей.

— При этом говорить об отсутствии опыта реализации проектов в сфере очистных сооружений нельзя, — уверен Андриевский. — В рамках проекта запланирована постройка и реконструкция очень небольшого количества очистных сооружений в масштабах страны — найти компании, которые профессионально запроектируют и выполнят такой объем работ, не составит труда.

Это касается и поставок оборудования — даже с учетом санкционного давления не было проблем найти всё необходимое.

Ольга Позднякова считает, что речь все-таки не идет о хищениях. Проблема в контроле и отсутствии персональной ответственности за исполнение показателей.

Саратовская область, реконструкция канализационных очистных сооружений Фото: t.me/ryabseva_zhanna

Статс-секретарь Экологической палаты России, председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров связывает сложившуюся ситуацию и с коррупционными, и с профессиональными, и с техническими факторами. Но особенно важно, что обнаружились системные проблемы в части организации, во-первых, проектной деятельности по федпроекту, во-вторых, общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экология». По его словам, проектные офисы федеральных проектов оказались структурами, зависимыми от исполнительных органов власти, а общественно-экспертный совет оказался «декоративным» — в отличие от тех же общественных советов в системе Минприроды и подведомственных ему службах. За неимением этого звена общественный контроль, по его словам, возглавила и осуществила Жанна Рябцева.

При этом он заметил, что Общественный совет при Росгидромете еще в 2021 году указывал на то, что, несмотря на отчеты о достижении ключевых показателей, реализация проекта не оказывала существенного влияния на улучшение экологической ситуации на Волге.

— А сейчас оказалось понятно, почему, — констатировал эксперт.

Как ситуация повлияет на Волгу

Директор Института водных проблем РАН Владислав Полянин отмечает, что строительство новых очистных сооружений — безусловно необходимое, но недостаточное условие для снижения уровня загрязнения рек.

— Хозяйственно-бытовые и промышленные стоки — лишь одна из причин ухудшения качества воды, — сказал он «Известиям». — Другой проблемой является диффузное загрязнение, и мы уже неоднократно об этом говорили на самых разных площадках. Хочется надеяться, что этот вопрос не останется без внимания, потому что без его системного решения говорить о полноценной реализации проектов по сохранению Волги не приходится.

Ивановская область, поселок Родники Фото: t.me/ryabseva_zhanna

По его словам, сейчас федеральным проектам не хватает осмысления результатов предыдущего опыта, а многие критерии их вообще весьма умозрительны. Так, строительство набережной с прогулочной зоной улучшает возможности людей для рекреации, но с точки зрения состояния самой реки и качества воды «это мероприятие выглядит сомнительным». В целом нет веских оснований для того, чтобы говорить о радикальном снижении числа выявленных случаев высокого загрязнения воды, снижения риска развития заморных явлений, улучшения условия для нереста рыб и т. д. с помощью реализованных мероприятий, подчеркивает ученый.

— Если у нас конечной целью является всё-таки не строительство очистных сооружений, а именно оздоровление рек, тогда нужно понимать, что за этим понятием стоит и что из предшествующего опыта нам позволило или не позволило улучшить их экологическое состояние и почему , — сказал Владислав Полянин.

При этом системного вовлечения науки в сопровождение федерального проекта, говорит он, пока нет. Результаты редких научных работ часто остаются не до конца осмысленными и невостребованными.

Что делать с новым федпроектом

Между тем уже сейчас формируется новый водный федеральный проект. В июле должны быть определены первые параметры. Жанна Рябцева призвала не торопиться с этим и запретить вход в новую программу тем регионам, которые сорвали исполнение предыдущего. Судя по масштабам нарушений, это почти все волжские регионы.

Эксперты считают, что отложить формирование проекта по оздоровлению рек нельзя, а Александр Коган подчеркивает, что в него должны войти и «проштрафившиеся» регионы.

— Правильнее будет учесть результаты проверки, уже достаточно обширные, — сказал он «Известиям». — Сейчас понятно, в чем были системные ошибки нацпроекта: необходимы более глубокие исследования; к проектированию важно привлекать не только проектную организацию, но и сторонних экспертов; нужно предусматривать пусконаладку в проекте; если доверять субъектам самостоятельно проводить тендеры и отбор подрядчика, то для них надо установить требования.

Строительство биологических очистных сооружений в г. Старица Фото: t.me/ryabseva_zhanna

Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов считает, что проблемы нацпроектов «глубоки и масштабны», и указывает в связи с этим на несоответствие данных: в конце 2022 — начале 2023 года все уполномоченные органы доложили, что бюджет проекта «Оздоровление Волги» освоен, а плановые показатели перевыполняются, а теперь вскрылись нарушения.

— Идентичные проблемы в разном объеме есть во всех нацпроектах. И причины их появления вполне очевидны, — сказал он «Известиям». — Первая — это отсутствие системы стратегического планирования . Вопрос о ее необходимости ставился на самом высоком государственном уровне, но уверенных подходов не наблюдается несколько лет. Неэффективная методология рождает проблемы проектного уровня, когда не определены корневые причины появления проблем, не просчитаны все потенциальные риски.