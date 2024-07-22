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В Минфине оценили влияние налоговых поправок на бюджет и регионы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25% принесет дополнительные средства федеральной казне, заявила в интервью «Известиям» директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

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«Что касается НДФЛ, то вводится прогрессивная шкала, и доходы от этого будут распределяться так: поступления от 13% НДФЛ идут в регионы, а всё, что сверх этой величины, — в федеральный бюджет», — добавила она.

При этом поправки, предусматривающие увеличение порога доходов по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 266 млн до 450 млн, обеспечат дополнительные средства по УСН регионам, отметила Елена Лебединская. Изменения также предполагают введение НДС для компаний, которые зарабатывают больше 60 млн в год. По ее словам, такое нововведение повысит поступления в федеральную казну.

Кроме того, как отметила представитель Минфина, введение туристического налога даст позитивный финансовый результат тем регионам, где есть потенциал для привлечения туристов.

«Важнейший вопрос при подготовке бюджета с учетом налоговых поправок — чтобы не было выпадающих доходов», — резюмировала Лебединская.

Ранее Минфин оценил объем доходов бюджетной системы от налоговых поправок в 2,6 трлн рублей в 2025 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Значимых рисков недопоступления доходов в бюджет нет»

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