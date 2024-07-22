В Минфине оценили влияние налоговых поправок на бюджет и регионы
Повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25% принесет дополнительные средства федеральной казне, заявила в интервью «Известиям» директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
«Что касается НДФЛ, то вводится прогрессивная шкала, и доходы от этого будут распределяться так: поступления от 13% НДФЛ идут в регионы, а всё, что сверх этой величины, — в федеральный бюджет», — добавила она.
При этом поправки, предусматривающие увеличение порога доходов по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 266 млн до 450 млн, обеспечат дополнительные средства по УСН регионам, отметила Елена Лебединская. Изменения также предполагают введение НДС для компаний, которые зарабатывают больше 60 млн в год. По ее словам, такое нововведение повысит поступления в федеральную казну.
Кроме того, как отметила представитель Минфина, введение туристического налога даст позитивный финансовый результат тем регионам, где есть потенциал для привлечения туристов.
«Важнейший вопрос при подготовке бюджета с учетом налоговых поправок — чтобы не было выпадающих доходов», — резюмировала Лебединская.
Ранее Минфин оценил объем доходов бюджетной системы от налоговых поправок в 2,6 трлн рублей в 2025 году.
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«Значимых рисков недопоступления доходов в бюджет нет»