Синоптики спрогнозировали дожди и до +23 градусов в Москве 22 июля
Облачная погода, кратковременный дождь, местами сильный ветер и гроза — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 22 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14.
В Московской области днем прогнозируют от +20 до +25 градусов, ночью температура может снизиться до +11.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с с порывами при грозе до 15 м/с. Атмосферное давление составит 745–746 мм ртутного столба.
Ранее, 21 июля, Москву накрыл ливень. МЧС распространило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве. Там напомнили водителям о снижении скорости в опасных погодных условиях. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с пятницы в столичном регионе закончился период интенсивных дождей. Однако он добавил, что местами возможны небольшие кратковременные осадки от 1 до 4 мм.