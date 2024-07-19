Аномальные ливни и грозы: погода в Москве на выходные

Жаркие «египетские ночи» в столице резко сменились на пасмурные и дождливые дни. К утру пятницы 19 июля в отдельных районах Москвы и области выпало более 30% месячной нормы осадков. В течение всей пятницы в городе также ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Выходные 20 и 21 июля, согласно прогнозам синоптиков, тоже будут дождливыми. Подробнее о погоде в Москве в ближайшие дни — в материале «Известий».

Прогноз погоды в Москве 19 июля

В эту пятницу, 19 июля, в Москве прогнозируется сильный дождь с грозой в течение всего дня. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, летний дождь в Москве будет продолжаться всю пятницу, с 2:00 до 21:00. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от +20 до +24 градусов. Скорость ветра будет около 15 м/с.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Заммэра столичного региона добавил, что в городе приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

«В ночь на пятницу и в течение всего дня возможны дождь, ливень, гроза с усилением порывов ветра до 15 м/с. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал», — сообщил заммэра.

С «египетскими» ночами можно попрощаться, подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В некоторых районах Москвы за сутки выпадет четверть месячной нормы осадков, рассказал ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«По нашим расчетам, за сегодняшний день выпадет от 5 до 10 мм осадков, в отдельных районах — до 15–20 мм, это примерно четвертая часть от месячной нормы июля», — сообщил синоптик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Леус уточнил, что дождь в столице будет идти целый день с небольшими перерывами. Во второй половине интенсивность осадков постепенно снизится.

«Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. Облачно, во второй половине дня с прояснениями. Временами дожди, местами возможны грозы. Более сильные осадки ожидаются в первой половине дня», — уточнил он.

За минувшую ночь в отдельных районах Москвы выпало до 16 мм осадков — порядка 20% от месячной нормы. Мощные дожди прошли в центре, на северо-востоке и в Зеленоградском административном округе.

Погода в Москве на выходные, 20–21 июля

В предстоящие выходные, 20 и 21 июля, в Москве сохранится дождливая погода. В воскресенье ожидаются грозы и усиление ветра. Температура воздуха поднимется до +24 градусов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «Яндекс Погоды».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В субботу, 20 июля, в Москве будет небольшой дождь, который закончится к вечеру. Температура утром составит +18... +23 градуса, а днем поднимется до +23... +24. В воскресенье, 21 июля, во второй половине дня ожидается дождь с грозой, который продлится до самой ночи. Утром температура воздуха составит +16... +22, днем она достигнет +23... +24, а ночью — +17... +18», — рассказали метеорологи.

Как безопасно передвигаться по городу в дождь

Опасные погодные условия затрудняют движение транспорта и создают пробки на дорогах. В дождь водителям необходимо быть особенно внимательными, избегать резких маневров, которые могут привести к аварийной ситуации.

«В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется сегодня раньше — около 16:00. Рекомендуем выезжать до него или отложить поездку на более позднее время», — сообщили в столичном дептрансе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Если непогода застала в дороге, лучше всего остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть все окна и двери. Не рекомендуется парковаться рядом с деревьями и рекламными конструкциями, которые могут упасть на автомобиль.

Пешеходам, в свою очередь, в выходные лучше всего передвигаться по городу на метро. В период непогоды не рекомендуется укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Лучше всего спуститься в подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефонам 101 или 112, напомнили в мэрии Москвы.

Осадки к деньгам: какие народные приметы связаны с летним дождем

С древних времен наши предки верили, что природные явления оказывают значительное влияние на судьбу человека. По погоде прогнозировали, как сложится год и какие изменения произойдут в жизни в ближайшее время. Причем дождливая погода считалась благоприятной, поскольку от количества осадков зависел урожай. В засушливые периоды славяне пытались вызвать дождь, обращаясь к богам при помощи специальных ритуалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Согласно народному поверью, если в день рождения пошел дождь, значит, год будет удачным. Дождь в день свадьбы сулил богатую и счастливую жизнь в браке. Причем если дождь лил весь день, ожидали скорое появление детей в браке.