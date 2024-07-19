Негодные условия: Москву зальют дожди, на юге продолжится зной

Небольшое похолодание и дожди с грозами ожидают жителей двух российских столиц в конце недели. Пройдут обильные осадки и на Дальнем Востоке, где сейчас бушуют лесные пожары. А в южных регионах России, где из-за аномально жаркой погоды веерно отключают электричество, продолжится экстремальный зной . Подробнее — в материале «Известий».

Прохлада в Центральном регионе

После нескольких недель изнуряющей жары москвичи получат долгожданное похолодание , рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— В Москве пятница будет ненастной, ждем дожди, грозы с порывами ветра до 12–15 м/с. Преобладать будет облачная погода с температурой +23…+25 градусов, — сказала она.

19 июля также ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра усилятся до 17 м/с. За двое суток, по прогнозу синоптиков, может выпасть 10–70 мм осадков . Это 75% от месячной нормы.

— В выходные дни атмосферное давление останется низким, будет переменная облачность и локальные и умеренные дожди, — отметила Татьяна Позднякова. — Но не такие страшные, как в пятницу, 19 июля. Ночная температура будет в районе +15...+17, а дневная — +23…+25 градусов. То есть температурный режим будет соответствовать климатической норме.

Дожди будут идти в Москве и на следующей неделе, температура не повысится, но будет не холодно , обещают синоптики. При этом и возвращения жары до конца июля ждать не стоит.

— На следующей неделе в столице в отдельные дни будут кратковременные дожди, — пояснила Татьяна Позднякова. — Ночная температура останется на уровне +15…+17 градусов, а дневная — около +25 градусов . Скорее всего, последняя декада июля не преподнесет нам неприятных сюрпризов в качестве очень жаркой погоды. Будет комфортно.

Санкт-Петербург тоже ждут грозы и ливни — температура воздуха будет всего на несколько градусов ниже, чем в Москве. Однако жара в Северную столицу всё же вернется, добавила метеоролог.

— В Санкт-Петербурге в выходные дни пройдут умеренные дожди и грозы, — сказала она. — Умеренно тепло: ночью +16…+17 градусов, днем +23…+24 градуса. На следующей неделе ожидается повышение температуры: в четверг и пятницу вновь вернется жара, днем будет +28…+30 градусов.

Приблизительно такая же погода в Петербурге останется и в последние выходные июля.

Южный зной

Сложная температурная обстановка на юге России сохранится , отметил руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. В пятницу, 19 июля, ожидается экстремальный зной.

— Сохранится исключительная жара , — рассказал он «Известиям». — Но в субботу и воскресенье погода внесет небольшое послабление, несильное — ожидается приблизительно +35 градусов. С осадками дела по-прежнему обстоят очень плохо. Все кубанские метеостанции сейчас показывают минимальное количество осадков в пределах единиц миллиметров осадков либо вообще без осадков.

На европейском юге России также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность , отметила Татьяна Позднякова. Ситуация затрагивает большую часть южных границ страны — по линии от Донецка до Екатеринбурга.

— Но и на юге характер погоды будет меняться в лучшую сторону, — добавила синоптик. — В выходные будет довольно жарко в Крыму, Ставропольском и Краснодарском крае, затем температура начнет понижаться.

Она также сообщила, что в выходные в районе Анапы ожидается +34…+35 градусов, потом будет повышение до +37 градусов. Но уже к следующим выходным температура вернется к норме и будет в пределах +27…+30 градусов.

В Сочи сложится немного другая ситуация — там ожидаются дождливые дни, но температура при этом будет около +30 градусов . Прогнозируется высокая влажность воздуха.

— Эта кажущаяся бесконечной жара будет продолжаться по крайней мере до середины следующей недели, — добавил Александр Шувалов. — К сожалению, чего-то более обнадеживающего сказать сейчас невозможно. Чем-то это напоминает ситуацию 2010 года в средней полосе, когда период экстремальной жары занял почти полтора месяца. Сильная жара на юге началась 7–8 июля, и похоже, что еще неделю она будет преобладать.

Из-за высоких температур последние двое суток на юге России веерно отключают электричество. Причина — сбой на Ростовской АЭС. На станции был отключен энергоблок из-за срабатывания защиты генератора.

Всего энергоавария на юге России затронула 2,5 млн человек. В Минэнерго пояснили, что к масштабным отключениям света в регионах привело несколько причин, среди которых перегрузка сетей.

Кроме того, в южных регионах появилось сразу несколько очагов лесных пожаров. Так, в окрестностях хутора Дюрсо Краснодарского края разгорелся пожар, вскоре пламя перекинулось на территорию соседних баз отдыха, в это время переполненных туристами. А в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации, сотни людей эвакуировали.

Такая же ситуация и в Крыму, на который 15 июля обрушились природные пожары. За день в регионе вспыхнуло сразу семь очагов. Самый масштабный пожар произошел на территории Карадагского природного заповедника. Площадь возгорания там составила 40 га.

Горящая Якутия

Тяжелая пожарная обстановка сложилась в Забайкальском крае и Якутии — там введен федеральный режим ЧС. 19–21 июля чрезвычайная пожарная опасность в лесах ожидается в Шелопугинском, Шилкинском, Нерчинском, Тунгокоченском, Могойтуйском районах Забайкальского края, сообщили в «Авиалесоохране».

В тот же период ожидается высокая пожарная опасность в лесах Читинского района.

В Якутии и Забайкалье отмечается аномально высокая температура воздуха, порывистый ветер и повышенная грозовая активность, рассказал «Известиям» замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский.

— Основными причинами возникновения лесных пожаров стали человеческий фактор и повышенная грозовая активность, — пояснил он.

В Якутии достаточно продолжительный период держалась сухая погода, обратил внимание Александр Шувалов.

— Буквально два дня назад вышел активный циклон с Приамурья, и юг Якутии полило дождями, — рассказал синоптик. — Хорошие дожди прошли на севере Амурской области, в Хабаровском и Приморском крае. Осадки есть и будут, они делают обстановку в этом регионе более предсказуемой и легкой . Дожди будут и в ближайшие выходные, ареал их распространения — это южная часть Якутии и Амурская область, но это в основном кратковременные дожди.

По данным «Авиалесоохраны», в северных и северо-восточных лесничествах отмечается сокращение числа действующих пожаров. С начала недели, с 15 по 17 июля, в Чарском, Могочинском, Тунгокоченском лесничествах Забайкальского края было ликвидировано 80 очагов. Сейчас, по данным Рослесхоза, в Забайкалье продолжается тушение 17 лесных пожаров на территории около 55,6 тыс. га, в Якутии — 62 возгораний на 297,6 тыс. га . К ликвидации огня в этих областях привлечено около 2,5 тыс. человек, 200 единиц тяжелой лесопожарной техники и семь воздушных судов.

Более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. По данным ведомства, превышение допустимой концентрации химических веществ в воздухе отмечено в двух городах и двух селах.

При пожаре в воздухе резко снижается концентрация кислорода, а содержание углекислого и угарного газа, оксидов серы, азота, золы и пепла, наоборот, растет, рассказала «Известиям» врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

— Главная опасность угарного газа состоит в том, что он не имеет ни цвета, ни запаха, — пояснила она. — Это значит, что распознать отравление угарным газом бывает непросто — поначалу человек даже не осознает, что «тихий убийца» уже проник в его легкие и в кровь.

Это может привести к гипоксии, инфаркту, инсульту, сердечной недостаточности, коме и даже смерти.

— Характерные признаки отравления угарным газом — сильная головная боль, пульсация в висках, нехватка воздуха, головокружение, тошнота и рвота, скачки артериального давления, боль в груди, — перечислила врач. — Если вовремя не принять меры, могут появиться галлюцинации, судороги. Давление критически снижается.

Что делать при перепадах температур

Москвичам и петербуржцам в условиях перепада температур рекомендуется одеваться по погоде, избегать переохлаждения и сквозняков , сказала «Известиям» врач-кардиолог, медицинский эксперт «Инвитро» Полина Концедайло.

Особенно ощутят смену погоды люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как артериальная гипертензия или ишемическая болезнь сердца. Резкие перепады температуры могут привести к усилению симптомов заболевания.

— Пожилые люди более подвержены этим рискам из-за естественного изменения регуляции сосудистого тонуса с возрастом, — пояснила врач. — Для людей с астмой или хронической обструктивной болезнью легких резкое похолодание также может вызвать обострение симптомов. Холодный воздух может раздражать дыхательные пути, что приводит к увеличению частоты и тяжести приступов удушья.

Снижение температуры окружающей среды может снизить эффективность работы иммунной системы, делая организм более восприимчивым к инфекциям, таким как ОРВИ, в том числе гриппу.

— Для улучшения самочувствия полезно поддерживать умеренную физическую активность, которая помогает улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему, — отметила специалист. — Важно с облюдать питьевой режим, так как обезвоживание ухудшает самочувствие и может оказывать негативное влияние на функционирование органов и систем, в том числе на почки, сердечно-сосудистую систему.

А для жителей южных регионов, где будет сильная жара, основные риски для здоровья — обезвоживание и тепловой удар, напомнила врач. Их первые симптомы — обильное потоотделение, слабость, головокружение и головная боль . При тепловом ударе наблюдается высокая температура тела, спутанность сознания, потеря сознания и судороги.

— Чтобы улучшить самочувствие во время сильной жары, старайтесь оставаться в прохладных помещениях, избегать физической активности в самое жаркое время дня и носить легкую светлую одежду, — пояснила она.

Также следует пить достаточное количество жидкости, предпочтительно воды, и избегать напитков, содержащих кофеин и алкоголь, которые могут способствовать обезвоживанию.