Демократы США начали собирать подписи за выдвижение Харрис в президенты

Минимум 12 сенаторов-демократов поддерживают вице-президента Камалу Харрис в качестве нового кандидата в президенты США от Демократической партии. Об этом 21 июля сообщила газета The Washington Post.

«По меньшей мере дюжина сенаторов-демократов высказалась в поддержку вице-президента Харрис в качестве нового кандидата в президенты от Демократической партии после того, как президент [Джо] Байден завершил свою кампанию по переизбранию в воскресенье», — говорится в публикации.

Среди поддержавших Харрис сенаторы Тэмми Болдуин (Висконсин), Марк Р. Уорнер (Вирджиния), Элизабет Уоррен (Массачусетс), Тим Кейн (Вирджиния), Пэтти Мюррей (Вашингтон), Марк Келли (Аризона), Тина Смит (Миннесота), Джон Оссофф (Джорджия), Эдвард Марки (Массачусетс), Крис Мерфи (Коннектикут), Дебби Стабеноу (Мичиган) и Крис Кунс (Делавэр).

Ранее в этот день сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако позднее сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена – Харрис, а не Белого дома.

После этого Харрис получила поддержку на выдвижение кандидатом на президентских выборах от бывшего президента, американского лидера Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Отмечается, что чета Клинтон готова «делать всё возможное, чтобы поддержать ее».

Однако политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» выразил мнение о том, что Харрис вовсе не нужна эта предвыборная гонка, так как в случае вероятного проигрыша она может поставить под сомнение губернаторство вице-президента в штате Калифорния. Также политолог заявил, что вероятной причиной ухода Байдена с поста являются проблемы со здоровьем.

Такое же мнение выразил и юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс. В беседе с «Известиями» в качестве возможных причин решения Байдена он назвал физические и ментальные проблемы президента. Однако в отличие от Солонникова Маркс также предположил, что новым кандидатом от Демократической партии США станет Камала Харрис.

При этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что выход Байдена из президентской гонки почти ничего не меняет, так как среди избирателей его влияние практически равнялось нулю.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.