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Трамп назвал Байдена худшим президентом США

Трамп: Байден войдет в историю страны «как худший президент»
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Фото: REUTERS/Beata Zawrzel
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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп высказался по поводу отказа его соперника Джо Байдена от дальнейшей борьбы в президентской гонке. Об этом политик сообщил 21 июля в эфире CNN.

Трамп охарактеризовал Байдена «как худшего президента», вошедшего в историю страны. По его словам, он недостоин того, чтобы выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

«Посмотрите, что он сделал с нашей страной <...>, мы сильно пострадали из-за его президентства», — добавил политик на своей странице в соцсети Truth Social.

Кроме того, по мнению Трампа, следующим кандидатом от Демократической партии на пост главы США станет вице-президент Камала Харрис. Он уточнил, что ее будет легче победить, чем Байдена.

Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

Ранее в этот день Байден отказался от участия в президентской гонке как кандидат от Демократической партии. Он считает, что в интересах партии и страны будет правильнее, если он сосредоточится на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока. Байден также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе.

Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии. Он призвал демократов объединиться и одержать победу над Трампом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала отказ от участия Байдена в президентской гонке. По ее словам, следующим шагом должно стать расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали факты о ментальном состоянии политика.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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