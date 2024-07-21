Политолог назвал атаку Израиля на Йемен попыткой доказать независимость от США

Удары Вооруженных сил Израиля по Ливану и Йемену, а также невмешательство США можно объяснить желанием правительства доказать свою способность защитить себя самостоятельно, без помощи Запада. Об этом 21 июля «Известиям» заявил политолог, востоковед Низар Фарсах.

«Я думаю, что США позволят Израилю делать то, что он хочет в этом плане, потому что они получили прямое попадание в Тель-Авив. Это показало всему миру, насколько слаба израильская оборона. Таким образом, Израиль будет пытаться вернуть свою честь, защитив себя самостоятельно», — сказал он.

Политолог назвал подобный подход «военной доктриной», которая подкрепляется желанием правительства страны защищать себя самостоятельно.

«Они всегда хотели иметь достаточно оружия и достаточно возможностей, чтобы защитить себя от всех своих врагов одновременно, без помощи Запада. И теперь всё начало рушиться, потому что они потерпели неудачу», — подчеркнул политолог.

Атаки же на Ливан, Йемен, Иран и Ирак обоснованы тем, что именно из этих стран запускаются ракеты, направленные на территорию Израиля.

20 июля порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля. В результате атаки вспыхнули крупные пожары. Отмечалось, что для налета на порт йеменского города было задействовано не менее 12 самолетов ВВС Израиля. Позднее стало известно, что в результате израильского удара по Ходейде три человека погибли, еще 87 пострадали. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал очевидным значение удара по Йемену. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна готова защищать себя любыми средствами.

В ответ на это йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили, что намерены ответить Израилю за авиаудары по порту Ходейда. Йеменское движение осудило израильские удары по гражданским объектам в Ходейде, которые «привели к росту числа жертв и раненых» среди мирного населения. Политолог Мовсес Газарян, комментируя ситуацию в разговоре с «Известиями», отметил, что израильский удар по порту Ходейда в Йемене можно трактовать как новый виток развития конфликта на Ближнем Востоке.

В тот же день в МИД Ирана осудили удары Израиля по порту йеменского города Ходейда. Официальный представитель МИД охарактеризовал израильскую атаку с последующим разрушением гражданской инфраструктуры Ходейды как «проявление агрессивного характера израильского режима, убивающего детей».

Также Египет выразил обеспокоенность авиаударами Израиля по Йемену и призвал все стороны к сдержанности и деэскалации. В египетском министерстве иностранных дел призвали не допустить возможности скатывания Ближнего Востока в состояние хаоса. Кроме того, ведомство также призвало другие страны вмешаться в конфликт и принудить Израиль прекратить военные действия в отношении палестинского народа и других стран, поддерживающих Палестину.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.