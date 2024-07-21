В МИД Ирана осудили удары Израиля по порту йеменского города Ходейда

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани осудил удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по порту йеменского города Ходейда на берегу Красного моря, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. Об этом 21 июля сообщило агентство Tasnim News.

«Представитель министерства иностранных дел Насер Канани решительно осудил нападение сионистского режима (Израиля. — Ред.) на объекты йеменского порта Ходейда, добавив, что угнетенный, но могущественный народ Йемена оказывает достойную поддержку невинным гражданам, женщинам и детям Газы», — говорится в публикации.

Канани охарактеризовал израильскую атаку с последующим разрушением гражданской инфраструктуры Ходейды как «проявление агрессивного характера израильского режима, убивающего детей». Кроме того, он добавил, что это нападение может увеличить риск эскалации напряженности в Ближневосточном регионе.

Также официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что главной причиной сохраняющей напряженности на Ближнем Востоке является «продолжающаяся резня и тотальная осада беззащитных жителей сектора Газы».

Также Египет выразил обеспокоенность авиаударами Израиля по Йемену и призвал все стороны к сдержанности и деэскалации. В египетском министерство иностранных дел призвали не допустить возможности скатывания Ближнего Востока в состояние хаоса. Кроме того, ведомство также призвало другие страны вмешаться в конфликт и принудить Израиль прекратить военные действия в отношении палестинского народа и других стран, поддерживающих Палестину.

20 июля порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля. В результате атаки вспыхнули крупные пожары. Отмечалось, что для налета на порт йеменского города было задействовано не менее 12 самолетов ВВС Израиля. Позднее стало известно, что в результате израильского удара по Ходейде три человека погибли, еще 87 пострадали. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал очевидным значение удара по Йемену. Он отметил, что любое государство получит такой же ответ, если решит напасть на Израиль. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна готова защищать себя любыми средствами.

В ответ на это йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили, что намерены ответить Израилю за авиаудары по порту Ходейда. Йеменское движение осудило израильские удары по гражданским объектам в Ходейде, которые «привели к росту числа жертв и раненых» среди мирного населения.

Комментируя это происшествие, политолог Мовсес Газарян в разговоре с «Известиями» отметил, что израильский удар по порту Ходейда в Йемене можно трактовать как новый виток развития конфликта на Ближнем Востоке. По словам эксперта, стоит ожидать, что теперь атаки хуситов в отношении израильской армии станут более активными.

Кроме того, политический аналитик, экс-советник конгресса США Джеймс Джатрас в разговоре с «Известиями» предположил, что при дальнейшей эскалации в конфликт могут быть втянуты Тегеран и Вашингтон. Он отметил, что Израиль на данный момент находится в очень сложном положении, поскольку его кампания в секторе Газа не приносит успеха.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.