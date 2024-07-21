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Египет призвал Израиль и Йемен к сдержанности

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Фото: РЕН ТВ
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Египет обеспокоен авиаударами Израиля по Йемену и призывает все стороны к сдержанности и деэскалации. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Египта на своей странице в X (бывш. Twitter).

«Арабская Республика Египет выразила обеспокоенность израильской военной операцией на территории Йемена, которая еще больше повышает нынешнюю напряженность», — говорится в публикации.

В египетском ведомстве призвали не допустить возможности скатывания Ближнего Востока в состояние хаоса.

МИД Египта также призвал другие страны вмешаться в конфликт и принудить Израиль прекратить военные действия в отношение палестинского народа и других стран, поддерживающих Палестину.

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20 июля порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля. В результате атаки вспыхнули крупные пожары. По информации СМИ, не менее 12 самолетов ВВС Израиля были задействованы в налете на порт йеменского города. Позднее стало известно, что из-за израильского удара по Ходейде три человека погибли, еще 87 пострадали. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал очевидным значение удара по Йемену. Он отметил, что любое государство получит такой же ответ, если решит напасть на Израиль. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна готова защищать себя любыми средствами.

В ответ на это йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили, что намерены ответить Израилю за авиаудары по порту Ходейда. Йеменское движение осудило израильские удары по гражданским объектам в Ходейде, которые «привели к росту числа жертв и раненых» среди мирного населения.

Комментируя это происшествие, политолог Мовсес Газарян в разговоре с «Известиями» отметил, что израильский удар по порту Ходейда в Йемене можно трактовать как новый виток развития конфликта на Ближнем Востоке. По словам эксперта, стоит ожидать, что теперь атаки хуситов в отношении израильской армии станут более активными.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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