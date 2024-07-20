Хуситы пообещали ответить на авиаудары Израиля по порту Ходейда на западе Йемена

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» намерены ответить Израилю за авиаудары по порту Ходейда, в результате которых есть жертвы и пострадавшие. Об этом 20 июля сообщили представители движения.

«Израильская агрессия не останется без ответа и не помешает Йемену усилить поддержку палестинского народа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Йеменское движение осудило израильские удары по гражданским объектам в Ходейде, которые «привели к росту числа жертв и раненых» среди мирного населения.

Позднее в движении хуситов добавили, что «они без колебаний нанесут удары по жизненно важным целям израильского врага». Кроме того, подчеркивается, что йеменские хуситы не прекратят поддерживать жителей сектора Газа, несмотря на последствия и результаты.

20 июля порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля. В результате атаки вспыхнули крупные пожары. По информации СМИ, не менее 12 самолетов ВВС Израиля были задействованы в налете на порт йеменского города. Позднее стало известно, что не менее 80 человек пострадали из-за израильского удара по Ходейде. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал очевидным значение удара по Йемену. Он отметил, что любое государство получит такой же ответ, если решит напасть на Израиль. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна готова защищать себя любыми средствами.

Комментируя это происшествие, политолог Мовсес Газарян в разговоре с «Известиями» отметил, что израильский удар по порту Ходейда в Йемене можно трактовать как новый виток развития конфликта на Ближнем Востоке. По словам эксперта, стоит ожидать, что теперь атаки хуситов в отношении израильской армии станут более активными.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.