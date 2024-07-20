Полиция Флориды арестовала мужчину по обвинению в угрозах убийства Трампа

Полиция в американском штате Флорида арестовала мужчину по обвинению в угрозах убийства экс-главы Белого дома Дональда Трампа и номинанта на пост вице-президента страны Джеймса Дэвида Вэнса, а также членов их семей. Об этом 20 июля сообщило полицейское управление города Джупитер во Флориде.

Отмечается, что мужчину арестовали в пятницу, 19 июля.

«После изучения отчетов и аккаунта подозреваемого детективы обнаружили, что Майкл Вайсман неоднократно угрожал Трампу и Вэнсу, которые ранее на этой неделе стали кандидатами от республиканцев на пост президента и вице-президента соответственно», — говорится в заявлении в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, запрещена в РФ).

В полиции уточнили, что несколько жителей города также сообщили полицейским о своей обеспокоенности Вайсманом. Расследование провели совместно с секретной службой США и местной прокуратурой.

Газета Politico 16 июля написала, что американская разведка не исключила, что на Трампа могут быть совершены новые попытки покушения. По данным двух высокопоставленных чиновников, администрация главы Белого дома Джо Байдена якобы собрала сведения из разных источников об угрозах со стороны Ирана, однако американист-политолог Малек Дудаков 17 июля в беседе с «Известиями» отверг вероятность покушения со стороны исламской республики. Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в покушении на Трампа.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако заявила, что не уйдет со своего поста. По мнению экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, которое он выразил в беседе с «Известиями», сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.