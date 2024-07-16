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Директор секретной службы отказалась от ухода с поста после покушения на Трампа

ABC: глава секретной службы отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа
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Фото: AP Photo/Morry Gash
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Директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако заявила, что не уйдет со своего поста.

«Вся ответственность лежит на мне. Я директор секретной службы. Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами», — заявила она.

Также Читл уточнила, что здание, откуда велся огонь, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники, по ее словам, разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше. Кроме того, глава секретной службы подчеркнула, что прошло очень мало времени между идентификацией подозреваемого как потенциально подозрительного и выстрелами.

Тем не менее, по ее словам, американский народ должен быть уверен в способности секретной службы защитить президента и бывшего президента.

Отмечается, что директор даст показания перед комитетом по надзору палаты представителей, возглавляемым Республиканской партией, в следующий понедельник, 22 июля.

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Ранее в этот день сообщалось, что Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца избирательной кампании. По словам Читл, важность проведения независимой проверки понятна, представители секретной службы будут принимать в ней полное участие, а также сотрудничать с соответствующими комитетами конгресса.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены, сообщает 360.ru. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Дональд Трамп заявил, что смог выжить, потому что немного повернул голову вправо, когда читал таблицу со статистикой по нелегальным иммигрантам. Он заявил, что желал продолжить выступление, однако агенты секретной службы увели его и сказали, что «это небезопасно».

Крукс находился приблизительно в 100 м от места, где Трамп проводил предвыборный митинг на возвышенной точке. Один из посетителей заметил подозрительного мужчину на крыше и сообщил о нем полицейским. Спустя несколько секунд прозвучали выстрелы.

Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. После того как он был ликвидирован, в Сети было опубликовано видео, на кадрах которого Крукс в салоне своей машины заявляет о ненависти к республиканцам и Трампу. Правоохранители теперь выясняют, записал видео Крукс или похожий на него человек.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе.

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