Аналитик предрек поражение демократов в случае снятие Байдена с выборов

Действующий лидер США и кандидат в президенты Джо Байден, вероятно, снимет свою кандидатуру на предстоящих выборах, а Демократическая партия должна будет признать свое поражение. Такое заявление 19 июля сделал «Известиям» политический аналитик Гарланд Никсон.

«Джо Байден, скорее всего, снимет свою кандидатуру на предстоящих выборах, а Демократическая партия будет вынуждена признать стыдное поражение и покажет слабость американской политической системы», — сказал он.

Теперь, что касается механизмов, которые могут быть использованы для отстранения президента Байдена, продолжил Никсон. Представителям Демократической партии будет довольно сложно сместить его, если он не уйдет добровольно, поэтому его убеждают, чтобы он ушел сам.

Кроме того, если будет установлено, что Байден не годится на пост номинанта в президенты, следовательно, он не годится и на пост президента Соединенных Штатов, отметил аналитик. А значит, при таких обстоятельствах было бы разумно, чтобы Байден ушел со своего поста. Однако в случае его отказа механизм его отстранения от должности называется 25-й поправкой к Конституции США, подчеркнул Никсон.

«Демократическая партия в какой-то степени сама загнала себя в ловушку. Они заняли позицию добродетели, мол, мы хорошие парни и выступаем за меньшинства. В этом контексте они выбрали Камалу Харрис в качестве вице-президента. Она человек смешанной расы и женщина. Поэтому их аргументом было то, что у нас есть женщина смешанной расы. Она совершенно не компетентна. Когда она баллотировалась в президенты в 2020 году, ей пришлось сойти с дистанции еще до начала гонки, потому что ее показатели в опросах были настолько низкими, к тому же у нее очень плохая история в отношении ее способности выступать на публике», — сказал аналитик.

Накануне, 18 июля, газета The New York Times сообщила, что Демократическая партия США отложила процесс выдвижения кандидатуры действующего американского президента Джо Байдена на выборы главы государства на неделю. По данным издания, два ведущих демократа конгресса — сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и лидер меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис — в частном порядке сказали Байдену о глубокой обеспокоенности его шансами на выборах в ноябре.

Тогда же спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон назвал Байдена непригодным для президентства. Он отметил, что не знает способа, по которому демократы могут просто «взмахнуть волшебной палочкой и заставить всё это исчезнуть», не нарушив устои. Также лидер демократов в сенате США Чак Шумер в личном разговоре призвал Байдена выйти из предвыборной гонки. Влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.

Кроме того, 17 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о том, что Байден заразился коронавирусом и не сможет посетить ежегодную конференцию UNIDOSUS в Лас-Вегасе. Это уже третье заражение коронавирусом главы Белого дома.

В этот день экс-президент США Барак Обама, по данным издания The Washington Post, заявил в частном разговоре, что шансы Байдена на победу на выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке.

До этого СМИ назвали вице-президента США Камалу Харрис фаворитом на замену Байдену. В свою очередь, некоторые из букмекеров подсчитали, что шансы вице-президента победить на выборах в случае номинации вдвое выше, чем у нынешнего главы государства.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.