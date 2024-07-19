Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Сторонники Трампа пришли на съезд республиканцев с плакатами в его поддержку

0
Фото: REUTERS/Brian Snyder
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа пришли на съезд Республиканской партии с плакатами в его поддержку и надевают марлевые повязки на уши в знак солидарности. Об этом 19 июля рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов, который пообщался с жителями штата Висконсин, где проходит съезд.

«Сторонники приходят на съезд с плакатами «Трамп может закончить конфликт на Украине» и заклеивают уши в знак солидарности со своим лидером», — сообщил он.

Один из сторонников политики Трампа по имени Винс рассказал, что экс-президент в прошлый раз хорошо справился со своими обязанностями.

«Экономика была хорошей, преступность снизилась, граница становилась безопасной», — отметил он.

Другой сторонник политика Эд отметил, что именно при Трампе общество чувствовало себя в безопасности. Никому не нужно было беспокоиться об иммигрантах, которые приезжают нелегально.

«Хотел бы я, чтобы [президент России] Владимир Путин был здесь. Владимир Путин, вы знаете, он сильный человек. Он хороший друг Дональда Трампа», — поделился еще один сторонник экс-президента Франсуа Демоник.

Пашня Трампа: экс-глава Белого дома официально выдвинут кандидатом в президенты США
Как неудачное покушение повлияет на его шансы победить на выборах

Ранее, 18 июля, сообщалось, что республиканцы надели на уши повязки в знак солидарности с Трампом. Один из делегатов-республиканцев от Аризоны Джо Нелья заявил, что перевязанное ухо представляет собой «новейшую модную тенденцию».

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где он проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

При этом позднее Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии. Затем сообщалось, что он прибыл на съезд, впервые появившись на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания. Республиканец вышел к сторонникам с перевязанным ухом.

Трамп неоднократно заявлял о том, что он может прекратить конфликт на Украине. Он говорил об этом 27 июня на дебатах с президентом США Джо Байденом. 23 июня Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. 16 июня он пообещал, что положит конец многомиллиардным траншам киевскому режиму, раскритиковав пакет помощи Украине на $60 млрд от Вашингтона.

Также в январе прошлого года Трамп заверил, что смог бы за сутки мирно урегулировать конфликт на Украине, если бы он был американским президентом. Он подчеркнул, что конфликт между РФ и Украиной никогда бы не произошел, будь он у власти. Об этом же он потом говорил в июле.

О готовности Трампа вести переговоры о мире на Украине заявлял и кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс. По его мнению, такая политика Трампа позволит избежать дальнейшего риска эскалации и начала ядерной войны.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024