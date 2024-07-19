Сторонники Трампа пришли на съезд республиканцев с плакатами в его поддержку

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа пришли на съезд Республиканской партии с плакатами в его поддержку и надевают марлевые повязки на уши в знак солидарности. Об этом 19 июля рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов, который пообщался с жителями штата Висконсин, где проходит съезд.

«Сторонники приходят на съезд с плакатами «Трамп может закончить конфликт на Украине» и заклеивают уши в знак солидарности со своим лидером», — сообщил он.

Один из сторонников политики Трампа по имени Винс рассказал, что экс-президент в прошлый раз хорошо справился со своими обязанностями.

«Экономика была хорошей, преступность снизилась, граница становилась безопасной», — отметил он.

Другой сторонник политика Эд отметил, что именно при Трампе общество чувствовало себя в безопасности. Никому не нужно было беспокоиться об иммигрантах, которые приезжают нелегально.

«Хотел бы я, чтобы [президент России] Владимир Путин был здесь. Владимир Путин, вы знаете, он сильный человек. Он хороший друг Дональда Трампа», — поделился еще один сторонник экс-президента Франсуа Демоник.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что республиканцы надели на уши повязки в знак солидарности с Трампом. Один из делегатов-республиканцев от Аризоны Джо Нелья заявил, что перевязанное ухо представляет собой «новейшую модную тенденцию».

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где он проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

При этом позднее Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии. Затем сообщалось, что он прибыл на съезд, впервые появившись на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания. Республиканец вышел к сторонникам с перевязанным ухом.

Трамп неоднократно заявлял о том, что он может прекратить конфликт на Украине. Он говорил об этом 27 июня на дебатах с президентом США Джо Байденом. 23 июня Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. 16 июня он пообещал, что положит конец многомиллиардным траншам киевскому режиму, раскритиковав пакет помощи Украине на $60 млрд от Вашингтона.

Также в январе прошлого года Трамп заверил, что смог бы за сутки мирно урегулировать конфликт на Украине, если бы он был американским президентом. Он подчеркнул, что конфликт между РФ и Украиной никогда бы не произошел, будь он у власти. Об этом же он потом говорил в июле.

О готовности Трампа вести переговоры о мире на Украине заявлял и кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс. По его мнению, такая политика Трампа позволит избежать дальнейшего риска эскалации и начала ядерной войны.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.