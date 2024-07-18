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Республиканцы надели на уши повязки в знак солидарности с Трампом

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Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
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Представители Республиканской партии на съезде в Милуоки надели на уши повязки в знак солидарности с пострадавшим в результате покушения экс-лидером Белого дома, кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Об этом 18 июля сообщило издание The Hill.

Один из делегатов-республиканцев от Аризоны Джо Нелья заявил, что перевязанное ухо представляет собой «новейшую модную тенденцию».

«Скоро все в мире будут носить их», — сказал он.

Делегат из Аризоны Стейси Гудман указала, что сделала себе повязку «в знак солидарности с моим президентом Трампом, а не с нынешней политикой администрации». Повязки республиканцев копируют ту, что была в первый день съезда на простреленном ухе кандидата в президенты, добавляет «Газета.ru»

Также на съезде в Милуоки выступила внучка Трампа Кай. 17-летняя девушка заявила, что в ее глазах Трамп проявляет себя как заботливый дедушка, который предлагает внукам конфеты, пока родители не видят, и всегда интересуется их успехами в школе.

Пулевая буря: как покушение на Трампа повлияет на выборы в США
И что стоит за попыткой убийства кандидата в президенты

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где он проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Позднее, 17 июля, издание The Hill сообщило, что более 80% зарегистрированных избирателей США обеспокоены тем, что после покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа ситуация с безопасностью политиков выходит из-под контроля. 84% респондентов полагают, что сторонники радикальных взглядов и далее будут осуществлять атаки, если их не устроят итоги грядущих выборов.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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