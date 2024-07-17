Опрос показал страх 80% избирателей в США после покушения на Трампа

Более 80% зарегистрированных избирателей США обеспокоены тем, что после покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа ситуация с безопасностью политиков выходит из-под контроля. Эти данные следуют из результатов опроса социологической службы Ipsos, опубликованных изданием The Hill 17 июля.

84% респондентов полагают, что сторонники радикальных взглядов и далее будут осуществлять атаки, если их не устроят итоги грядущих выборов. При этом 90% демократов, 77% республиканцев и 81% независимых сил выразили обеспокоенность угрозой политического насилия в связи с выборами.

Кроме того, примерно каждый респондент назвал неприемлемым применение силы для достижения результата в области политики.

Соцопрос проводился 16 июля, в нем приняли участие 1202 человека.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники написало, что администрация главы Белого дома Джо Байдена якобы собрала сведения об угрозах со стороны Ирана. В свою очередь, постоянное представительство страны при ООН отвергло обвинения. В возможности подобного инцидента в беседе «Известиями» усомнился американист-политолог Малек Дудаков.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где он проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили и его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.