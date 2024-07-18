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Внучка Трампа выступила на съезде Республиканской партии
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Внучка Трампа выступила на съезде Республиканской партии

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Фото: REUTERS/Jeenah Moon
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Внучка кандидата в президенты Дональда Трампа Кай выступила 18 июля на съезде Республиканской партии в городе Милуоки. Она рассказала о «другой стороне» политика, «которую люди не часто видят».

Так, 17-летняя Кай заявила, что в ее глазах Трамп проявляет себя как заботливый дедушка, который предлагает внукам конфеты, пока родители не видят, и всегда интересуется их успехами в школе. Она отметила, что даже во время тяжелых судебных тяжб Трамп всегда звонил, чтобы поинтересоваться, как у нее дела.

Внучка кандидата в президенты также поделилась, что была шокирована новостью о покушении на него.

«Многие люди заставили моего дедушку пройти через ад, но он всё еще стоит на ногах. Дедушка, ты такой источник вдохновения, и я люблю тебя. Средства массовой информации представляют моего дедушку другим человеком, но я знаю его таким, какой он есть. Он очень заботливый и любящий. Он действительно хочет лучшего для этой страны и будет бороться каждый день, чтобы снова сделать Америку великой», — заключила она. Мероприятие транслировалось телеканалом PBS News.

Издание Axios отметило, что выступление внучки Трампа было нетипично для предвыборных мероприятий республиканца. Так, в материале подчеркивается, что ее слова произвели сдвиг в общественном представлении о политике и Трамп теперь выглядит более «человечным». Также выступление дало понять, каким будет следующее поколение семьи Трамп.

Пулевая буря: как покушение на Трампа повлияет на выборы в США
И что стоит за попыткой убийства кандидата в президенты

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии.

В США в причастности к покушению на кандидата в президенты ранее заподозрили охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что Секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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