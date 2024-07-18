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Площадь пожара в Коктебеле достигла 44 га

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Фото: МЧС России по Республике Крым
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Площадь пожара в крымском поселке Коктебель увеличилась до 44 га, сообщила в четверг, 18 июля, заместитель директора заповедника по общим вопросам Юлия Хижняк.

«По уточненным данным, площадь возросла до 44 га, из которых 42 га — на территории Карадагского заповедника», — сказала она ТАСС.

Остальная площадь (около 2 га) находится за территорией заповедника, уточнила Хижняк.

По ее словам, пожар в основном затронул травянистый покров. Информация об ущербе уточняется.

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Пожар в Коктебеле начался 15 июля. Позже огонь распространился на Карадагский заповедник, где есть занесенные в Красные книги виды растений и животных. В первый день площадь возгорания увеличилась с 20 до 30 га. К тушению были привлечены авиация МЧС и силы Росгвардии. К утру 16 июля огонь локализовали на 40 га, а днем 17 июля в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения с использованием авиации, которая осуществляла сброс воды.

По информации МВД России, к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова, который выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке. Во время резки металла инструментом от искр загорелась сухая растительность. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, но не справился, указали в ведомстве.

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