МЧС сообщило о локализации природного пожара на площади 40 га в Коктебеле
Природный пожар в Коктебеле на юго-востоке Крыма удалось локализовать. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Пожар локализован на площади 40 га», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Пожар в Коктебеле начался 15 июля, позже огонь распространился на Карадагский заповедник, где загорелись трава и кустарники. На этой охраняемой территории есть виды растений и животных, занесенные в Красные книги РФ и Крыма. В тот же день площадь возгорания увеличилась с 20 до 30 га. К тушению была привлечена авиация МЧС РФ.
В Крыму, в том числе в окрестностях Севастополя, уже несколько дней бушуют сильные лесные пожары. Сообщалось, что сухая жаркая и ветреная погода стала причиной его быстрого распространения.
Сотрудник МЧС Владимир Деревянченко рассказал «Известиям», что за секунду площадь возгорания вырастает в несколько раз. При сильном ветре противостоять пожару «без шансов», заключил пожарный. Также в МЧС РФ сообщали, что уже более 500 спасателей участвуют в ликвидации возгораний.