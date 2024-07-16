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МЧС сообщило о локализации природного пожара на площади 40 га в Коктебеле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Природный пожар в Коктебеле на юго-востоке Крыма удалось локализовать. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар локализован на площади 40 га», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Пожар в Коктебеле начался 15 июля, позже огонь распространился на Карадагский заповедник, где загорелись трава и кустарники. На этой охраняемой территории есть виды растений и животных, занесенные в Красные книги РФ и Крыма. В тот же день площадь возгорания увеличилась с 20 до 30 га. К тушению была привлечена авиация МЧС РФ.

В Крыму, в том числе в окрестностях Севастополя, уже несколько дней бушуют сильные лесные пожары. Сообщалось, что сухая жаркая и ветреная погода стала причиной его быстрого распространения.

Сотрудник МЧС Владимир Деревянченко рассказал «Известиям», что за секунду площадь возгорания вырастает в несколько раз. При сильном ветре противостоять пожару «без шансов», заключил пожарный. Также в МЧС РФ сообщали, что уже более 500 спасателей участвуют в ликвидации возгораний.

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