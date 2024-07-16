Второй вертолет МЧС России Ми-8 приступил к ликвидации пожара в Коктебеле

Второй вертолет МЧС РФ Ми-8 приступил к ликвидации пожара в Коктебеле, на юго-востоке Крыма. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале, сопроводив публикацию видео.

На кадрах видно, как авиация работает на месте происшествия и задействует водосливные устройства.

«С утра вертолет Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 т воды. Площадь возгорания составляет 30 га», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также к тушению пожара в Коктебеле подключился симферопольский полк Росгвардии.

«В ликвидации природного возгорания задействованы более 50 военнослужащих воинской части. Росгвардейцы проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня», — говорится в сообщении организации, опубликованном в Telegram-канале.

Пожар в Коктебеле начался 15 июля, позже огонь распространился на Карадагский заповедник, где загорелись трава и кустарники. На этой охраняемой территории есть виды растений и животных, занесенные в Красные книги РФ и Крыма. В тот же день площадь возгорания увеличилась с 20 до 30 га.

В Крыму, в том числе в окрестностях Севастополя, уже несколько дней бушуют сильные лесные пожары. Сообщалось, что сухая жаркая и ветреная погода стала причиной его быстрого распространения. Сотрудник МЧС Владимир Деревянченко рассказал «Известиям», что за секунду площадь возгорания вырастает в несколько раз. При сильном ветре противостоять пожару «без шансов», заключил пожарный. Также в МЧС РФ сообщали, что уже более 500 спасателей участвуют в ликвидации возгораний.