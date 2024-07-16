Почти 400 т воды сбросила авиация на очаги пожара в Коктебеле
Авиация МЧС России в течение двух дней сбросила 386 т воды на очаги пожара в поселке Коктебель на юго-востоке Крыма. Об этом во вторник, 16 июля, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации МЧС, во вторник вертолеты осуществили сброс 150 т воды. Тушение продолжают около 300 специалистов и более 30 единиц техники.
Отмечается, что меры по ликвидации возгорания осложняют жара, ветер и труднодоступная горно-лесная местность. Помимо использования авиации воду подвозят с помощью высокопроходимой техники.
Пожар в Коктебеле начался накануне, 15 июля. Позже огонь распространился на Карадагский заповедник, где есть занесенные в Красные книги виды растений и животных. В первый день площадь возгорания увеличилась с 20 до 30 га. К тушению были привлечены авиация МЧС и силы Росгвардии. К утру 16 июля огонь локализовали на 40 га.
Кроме того, сильные лесные пожары фиксируются в последние дни в окрестностях Севастополя. Один из них произошел 15 июля из-за возгорания сухой травы на приусадебных участках.