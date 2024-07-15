Пожар в Коктебеле распространился на Карадагский заповедник

Пожар в крымском Коктебеле распространился на Карадагский заповедник. Об этом 15 июля сообщила республиканская прокуратура в Telegram.

«В связи с сухой и ветренной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что загорелась трава и кустарники. На месте ЧП находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор Игорь Мерзляков, ситуация контролируется прокуратурой региона.

Карадагский заповедник расположен на берегу и на акватории Черного моря, раньше на этом весте находился вулканический комплекс, который теперь считается потухшим. В заповеднике, по данным Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», произрастает более 3100 видов растений, водорослей и грибов, 49 из них внесены в Красную книгу РФ. Особую ценность представляют растения-реликты.

На территории также насчитывается свыше 5,5 тыс. видов животных, среди них 193 внесены в Красную книгу Республики Крым.

О пожаре в Крыму стало известно ранее в этот день. По последним данным, возгорание в Коктебеле произошло на площади 20 га. МЧС России сообщило в Telegram, что ведомство наращивает силы для ликвидации огня. Всего привлечено более 150 специалистов и 25 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в окрестностях города третий день продолжаются природные пожары, и в этот раз возгорание возникло на севере. Загорелась сухая трава на приусадебных участках на площади 3 га. Люди из опасной зоны эвакуированы.

Кроме того, 14 июля, произошел природный пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском. На турбазе «Романтик», которая сильно пострадала от огня, полностью сгорели автомобили и растительность. «Известия» показали последствия возгорания.