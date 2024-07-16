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Сюжет:

Как пожары в Краснодарском крае и Крыму повлияют на виноделие и туризм? Детали

Лесной пожар под Новороссийском ликвидирован
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Природный пожар в Краснодарском крае разгорелся 14 июля, горел лес в районе хутора Дюрсо неподалеку от места, где производят одноименную алкогольную продукцию. В районе дул сильный ветер, осложняющий тушение, и огонь быстро распространялся. Также продолжается пожар в крымском Коктебеле, где такие же погодные условия. «Известия» разбирают, чем опасны пожары на юге России,.

Где горит

• В настоящее время спасатели тушат пожары в нескольких локациях: в Ялте рядом с гостиницей и в Коктебеле, где горит Карадагский заповедник, а также под Геленджиком. Завершили тушение пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском и под Севастополем — там возгорание сухой травы угрожало постройкам.

• Пожар в районе урочища Сухая Щель недалеко от Дюрсо в Краснодарском крае локализовали на площади 62 га, сейчас он ликвидирован. В тушении принимали активное участие авиация и волонтеры.

Тушение пожара в районе Коктебеля затрудняется природными условиями: воду приходится доставлять на мотоциклах и квадроциклах, так как в горных районах автомобиль проехать не может. Помощь пожарным оказывают волонтеры из местных жителей и авиация Росгвардии и МЧС. В настоящее время пожар локализован на площади 40 га. Это означает, что спасателям удалось справиться с распространением огня, но горение продолжается. Также локализован пожар в Геленджике в поселке Сосновка на площади 5 га.

• Природным пожарам на территории Краснодарского края и Крыма в последние несколько дней способствовали погодные условия: при сильной жаре около 40 градусов дул сильный ветер, который препятствует тушению.

• Эксперты отмечают значительный экологический ущерб от природных пожаров в Крыму и на Кубани, которые произошли в том числе на особо охраняемых территориях. Урон нанесен фисташково-можжевеловому редколесью. В Коктебеле на охраняемой территории Карадагского заповедника есть виды растений и животных, занесенные в Красные книги РФ и Крыма.

Пострадают ли виноделие и туризм в Краснодарском крае

• Хутор Дюрсо под Новороссийском, в районе которого горели можжевеловые леса, находится примерно в 10 км к югу от виноградников одноименной винодельни. Виноград растет высоко в горах, в то время как хутор расположен у моря. Виноградники Абрау от огня не пострадали, за исключением, возможно, одного небольшого участка площадью около 10 га, высаженного недалеко от моря несколько лет назад. Таким образом, на производство алкогольной продукции под маркой «Абрау-Дюрсо» пожары не повлияют.

• При пожаре около хутора Дюрсо пострадали несколько турбаз, из которых эвакуировали более 500 человек, в том числе, по некоторым данным, туристов приняла и винодельня Абрау-Дюрсо. Несмотря на это, основные прибрежные курорты — Анапа, Сочи, Адлер, Геленджик— огонь не затронул. Все находящиеся в регионе туристы проинформированы о высокой пожарной опасности. В целом пожары не оказывают влияния на турпоток и привлекательность региона для летнего отдыха.

• Вместе с тем значительный ущерб причинен местной экосистеме. Пожар уничтожил множество старых реликтовых деревьев, произраставших в этом районе. Восстановление леса на особо охраняемой территории обычно занимает от 80 до 100 лет.

• После пожара администрация Краснодарского края постановила создать круглосуточные противопожарные патрули. Они должны появиться в каждом муниципалитете, чтобы помогать в быстрой локализации очагов возгорания. В местах отдыха и на туристических маршрутах появятся временные посты. Это особенно актуально в условиях сильной летней жары и в местах, где популярен палаточный туризм.

При подготовке материала «Известия» общались с:

  • президентом АНО по содействию сохранению природного и историко-культурного наследия «Западный Кавказ» Юлией Набережной
  • вице-президентом Российского союза туриндустрии Дмитрием Гориным
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