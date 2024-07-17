В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в Коктебеле
Пожарные ликвидировали открытое горение на месте природного пожара в поселке Коктебель на юго-востоке Крыма спустя двое суток. Об этом 17 июля сообщили в МЧС России.
«В Коктебеле ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Пожар в Коктебеле начался 15 июля. Позже огонь распространился на Карадагский заповедник, где есть занесенные в Красные книги виды растений и животных. В первый день площадь возгорания увеличилась с 20 до 30 га. К тушению были привлечены авиация МЧС и силы Росгвардии. К утру 16 июля огонь локализовали на 40 га.
В тот же день официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова, который выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке. По словам Волк, во время резки металла инструментом от искр загорелась сухая растительность. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, но не справился.
Кроме того, сильные лесные пожары фиксируются в последние дни в окрестностях Севастополя. Один из них произошел 15 июля из-за возгорания сухой травы на приусадебных участках.