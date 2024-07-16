Огонь на понижение: где в России борются с природными пожарами

Юг России сейчас занимает первое место по пожарной опасности, предупреждают метеорологи. 16 июля МЧС сообщили о локализации огня на площади 40 га в крымском Коктебеле. Уже несколько суток горит лес в районе хутора Дюрсо под Новороссийском — пламя распространилось на площади более 60 га, пострадали базы отдыха и реликтовый лес. Режим ЧС действует в Якутии и Забайкалье . На борьбу со стихией по всей стране брошены тысячи специалистов и сотни единиц спецтехники, включая авиацию. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что жара на юге России будет сохраняться, а вот в Сибири и Забайкалье ожидают понижения температуры и дождей.

Сибирь и Забайкалье

Режим ЧС из-за природных пожаров действует сразу в нескольких регионах России, за сутки в ликвидировано 113 лесных возгораний на площади 274,7 тыс. га. По данным Рослесхоза, сложная ситуация сохраняется в Якутии и Забайкалье.

— В этих регионах отмечается аномально высокая температура воздуха, порывистый ветер и повышенная грозовая активность , — сообщил «Известиям» замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. — 16 июля в Забайкальском крае продолжалось тушение 77 возгораний на площади 298,9 тыс. га. В Якутии — 86 лесных пожаров на 299,6 тыс. га. К ликвидации огня в этих двух регионах привлечено около 3 тыс. человек, 273 единицы техники и 27 воздушных судна.

По словам Алексея Венглинского, основными причинами возникновения лесных пожаров стали человеческий фактор и грозовая активность. Вместе с тем в ведомстве отметили, что высокая вероятность возникновения лесных пожаров сохраняется в 57 субъектах страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

15 июля первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщил в своем Telegram-канале, что на территории республики пожары тушат два самолета Бе-200. Чиновник подчеркнул, что главная задача властей — не допустить угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

— Усложняет работы задымленность. Из-за дыма уже на протяжении нескольких дней не можем усилить группировки авиацией и осмотреть с воздуха пожары. Воздушные суда не могут вылететь и из-за продолжающейся грозовой активности, — рассказал Дмитрий Садовников.

По решению МЧС России, обстановка на территории Якутии и Забайкальского края отнесена к ЧС в лесах федерального характера. А прогноз остается неблагоприятным из-за того, что в ряде субъектов установилась сухая жаркая погода и сохраняется высокий класс пожарной опасности. 3 июня режим ЧС федерального уровня из-за пожаров ввели и в Забайкалье, он еще действует.

Юг России

В МЧС 16 июля сообщили о локализации пожара в крымском поселке Коктебель на площади 40 га. Первые сообщения о возгорании появились еще 15 июля. Позже республиканская прокуратура сообщила, что огонь распространился на территорию Карадагского горно-лесного заповедника.

Общая группировка ликвидации пожара составила 280 человек и 30 единиц техники, включая два борта Ми-8. Днем 16 июля региональное МЧС отчиталось о сбросе более 380 т воды на очаги пожара в районе Коктебеля . К тушению привлекли сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, МЧС, пожарной охраны Крыма, Карадагского заповедника, Росгвардии и министерства обороны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Еще один крупный пожар на юге России произошел 14 июля под Новороссийском. Там в районе хутора Дюрсо загорелись лес и трава на площади 3 га, а позже огонь охватил площадь уже в 51 га. Пламя перекинулось на расположенные рядом базы отдыха, но из них уже успели эвакуировать порядка 500 туристов. В этот же день в Новороссийске ввели режим ЧС, а в тушении пожара задействовали более 300 человек и 84 единицы техники.

В результате пожар на территории около 62 га удалось локализовать только 15 июля. По данным Рослесхоза, тушение затруднялось сложными горными условиями рельефа, сильными порывами ветра и жаркой погодой. Помимо повреждения построек турбаз, огонь также выжег реликтовый лес в районе хутора Дюрсо. Возраст некоторых краснокнижных деревьев там составлял около 600 лет.

По факту ЧП возбудили уголовные дела об уничтожении или повреждении лесных насаждений , а также о халатности.

— В связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) , — следует из сообщения регионального СК. Там также отметили, что дело возбуждено из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей по обеспечению пожарной безопасности лицами из администрации муниципалитета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Помимо этого, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале 15 июля заявил о необходимости своевременного реагирования на малейшие признаки возгорания.

— Считаю необходимым усилить пешее патрулирование туристических районов и маршрутов, — подчеркнул глава региона. — Впереди еще половина лета, туристы, в том числе любители палаточного отдыха, выберут наши уникальные ландшафты. Основная задача — исключить угрозу для жителей и гостей региона.

Вениамин Кондратьев поручил усилить работу мобильных групп по выявлению очагов возгорания в муниципалитетах побережья.

Кому ждать дождей

Жаркая погода сохранится на юге России на этой и следующей неделе , рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

— Я бы поставил юг России на первое место по пожарной опасности, — сказал он. — Там нет такого количества лесов, но температуры на этой неделе будут достигать 40 градусов, а на следующей — до 35. Это тот сухой хворост, который наготове.

Эксперт отметил, что градус напряжения в Забайкалье и Якутии может уменьшиться из-за снижения температуры и дождей.

— Последние дни в Забайкалье произошло снижение температуры, а в восточной части Забайкалья прошли хорошие дожди, и они еще будут, — пояснил Александр Шувалов. — Отдельные кратковременные дожди возможны на западе Забайкалья. А циклон, который выходит на север Амурской области, цепляет юг Якутии, к 19 июля он подвинется и на север — вплоть до Якутска. К пятнице в Якутске резко понизится температура. В совокупности с дождями это поможет в борьбе с пожарами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Лесные пожары наносят вред популяции мелких животных, а полное восстановление лесной экосистемы после таких природных ЧП может занять сотни лет, рассказал «Известиям» эколог Константин Кобяков.

— В большинстве случаев крупные животные могут уйти от пожара. Это же касается и большинства видов птиц — сказал он. — Исключение составляют быстрые верховые пожары или, когда животное окажется в западне. Совсем другая ситуация с мелкими животными — грызунами, насекомыми, почвенной фауной. Для экосистемы мелкие животные важнее, так как они составляют основу пищевой пирамиды. Даже те животные, которые могут уйти в норы, могут задохнуться или умереть от высокой температуры.

Эксперт подчеркнул, что кроме прямого ущерба от пожаров существует еще и косвенный, когда на время полностью меняется экосистема.

— Когда лес выгорел, в нем уже не могут жить лесные виды, — отметил эколог. — Даже если деревья не сгорели, то они могут получить ожоги, от которых просто погибнут. А чтобы выросло взрослое дерево, необходимо как минимум 100 лет. Это касается основных наших лесообразующих пород — ель, пихта, лиственница, кедр.