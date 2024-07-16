Пожары в Крыму: за сутки обнаружено пять крупных возгораний

Вслед за огненной стихией, бушевавшей в Краснодарском крае, возгорания сухой травы начались и в Крыму. Так, 15 июля в регионе произошло пять крупных природных пожаров, четыре из которых уже удалось потушить. Почти сутки идет активная борьба с самым крупным возгоранием, площадь которого достигла минимум 30 га. Помимо сотрудников специальных отделений, в ликвидации огня помогают и местные жители. Как сообщили в МЧС России, причиной серийных пожаров стала сухая жара и ветреная погода в регионе. Подробнее о том, как сейчас происходит борьба с огнем и каковы последствия стихии, — в материале «Известий».

Масштабные пожары в Крыму: трасса «Таврида» задымлена

Крупные природные пожары обрушились на Крым в понедельник, 15 июля. Сильные возгорания произошли на территории пяти населенных пунктов региона. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и аномальной жары. Так, в беседе с «Известиями» сотрудник МЧС Владимир Деревянчеко рассказал, что пожар распространяется молниеносно. По его словам, за секунду площадь ЧП вырастает в несколько раз, а при сильном ветре противостоять стихии «без шансов».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Первым под удар огненной стихии попал Севастополь. Одновременно сразу в двух микрорайонах сгорела сухая растительность. Пламя практически достигло частного сектора. Корреспондент «Известий» Николай Аксенов сообщил, что бригадам МЧС понадобилось полдня, чтобы сначала оттеснить огонь от домов, а затем потушить его. Пожарным помогали и местные жители.

«Хотелось потушить всё быстро, чтобы огонь не добрался до жилых домов», — уточняет он.

Другое возгорание произошло в районе села Вишневое под Севастополем. Площадь возгорания составила 3 га. К тушению были привлечены подразделения МЧС, Черноморского флота и ГКУ «Спасательная служба Севастополя».

В Симферопольском районе пожар в окрестностях села Урожайное угрожал жилой застройке на территории СНТ, густым дымом заволокло трассу «Таврида». Как уточнили в пресс-службе Главка МЧС по Республике Крым, для борьбы со стихией было создано три боевых участка. Два из них — «на защиту домов, один — на тушение лесопосадки». Открытое горение сухой растительности на территории Грушевского участкового лесничества в Белогорском районе огнеборцы ликвидировали в течение трех часов. Кроме того, лесная подстилка загорелась и в Сакском районе, в результате чего пострадало два частных домовладения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

На данный момент продолжается тушение наиболее масштабного природного пожара в поселке городского типа Коктебель. В тушении задействованы аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолеты Ми-8 МЧС и Росгвардии. Всего для ликвидации пяти пожаров в Крыму были привлечены 524 человека и 92 единицы техники.

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Пожары в Крыму: огонь в Коктебеле

Сообщение о воспламенении сухой растительности поступило вчера, 15 июля, на улице Блока в Коктебеле в 11:06. Изначально площадь пожара составляла 2 га, однако за три часа она увеличилась в десять раз. Дополнительно была направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шести единиц техники. На месте работали более 100 специалистов, 24 единицы техники, также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

Утром 16 июля МЧС России сообщило, что площадь возгорания достигла 30 га. Местные спасатели привлекли второй вертолет Ми-8. К тушению также подключили более 50 военнослужащих симферопольского полка Росгвардии. В их задачи входил пролив водой отдельных очагов, чтобы не допустить распространения огня. Работы по ликвидации пожара осложняются сложным горным рельефом местности.

Огонь распространился до границ территории Карадагского природного заповедника, который располагается на берегу и в акватории Черного моря, раньше на этом месте находился вулканический комплекс. Руководство заповедника заявило, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» всю ночь находились на окарауливании. С утра к работам снова была привлечена авиация МЧС России. Сброшено уже 60 т воды. Площадь возгорания составляет 30 га. Всего к ликвидации возгорания привлечены более 170 человек, 25 единиц техники», — рассказали в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сейчас пожар удалось локализовать. Согласно данным МЧС России, общая площадь пожара в Коктебеле составила 40 га. Вместе с тем местные органы власти продолжают призывать на помощь водителей квадроциклов и мотоциклов, чтобы те могли доставить пожарных в труднодоступные места для тушения огня.

Пожар в СНТ «Дружба»

Крупный пожар охватил территорию СНТ «Дружба» в селе Урожайное Симферопольского района. Сообщение о возгорании сухой растительности поступило 15 июля в 10:35. Площадь распространения огня составила 5 га.

Из-за усиленного ветра и труднодоступной местности на место очага возгорания направили силы МЧС России и технику сельского поселения. Всего для ликвидации привлекались 31 человек, 11 единиц техники. Было создано три боевых участка, два из которых работали по защите домов и хозпостроек.

Фото: МЧС РФ

В итоге площадь возгорания составила более 15 га. Огонь был полностью ликвидировал вчера в 17:00.

Огонь в Севастополе: сильное возгорание в частном секторе

На северной стороне Севастополя пожар возник на территории частного сектора. Жителей домов, участки которых были в непосредственной близости к очагу возгорания, эвакуировали. Пламенем повреждена одна деревянная постройка площадью 5 кв. м, людей в ней не было.

На месте работали подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты всероссийского добровольного пожарного общества. Возгорание было ликвидировано вчера, 15 июля, приблизительно в 16:00. Общая площадь распространения огня составила около 6 га.

Фото: ИЗВЕСТИЯ