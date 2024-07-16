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МВД установило предполагаемого виновника природного пожара в Коктебеле

Ирина Волк: МВД установило предполагаемого виновника крупного пожара в Крыму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Полицейскими выявлен предполагаемый виновник возникновения крупного пожара в Карадагском заповеднике в Крыму, сообщила 16 июля в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке Коктебель», — уточнила она.

По словам Волк, во время резки металла инструментом от искр загорелась сухая растительность. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, но не справился.

«Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию», — продолжила представитель МВД.

Органами дознания республиканского ГУ МЧС России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 Уголовного кодекса («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).

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Ранее в этот день МЧС сообщило, что авиация МЧС России в течение двух дней сбросила 386 т воды на очаги пожара в поселке Коктебель. Тушение продолжают около 300 специалистов и более 30 единиц техники.

Пожар в Коктебеле начался накануне, 15 июля. Позже огонь распространился на Карадагский заповедник, где есть занесенные в Красные книги виды растений и животных. В первый день площадь возгорания увеличилась с 20 до 30 га. К тушению были привлечены авиация МЧС и силы Росгвардии. К утру 16 июля огонь локализовали на 40 га.

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