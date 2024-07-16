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Сийярто заявил о приверженности Венгрии переговорам по конфликту на Украине

Сийярто: Венгрия выступает за скорейшее прекращение огня и переговоры по Украине
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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva/File Photo
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Венгрия считает, что в украинском конфликте нужно как можно быстрее установить прекращение огня и начать мирные переговоры для урегулирования этого кризиса. Об этом во вторник, 16 июля, заявил в Нью-Йорке министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос «Известий».

«Поставки оружия не изменили ситуацию на поле боя. Гибнет всё больше и больше людей. Поэтому наша позиция предельно ясна. Как можно скорее должно быть установлено прекращение огня, что даст возможность начать мирные переговоры», — сказал министр.

Он также выразил уверенность, что все уже понимают провальность европейской стратегии санкций против России. Сийярто отметил, что здесь Евросоюз (ЕС) в основном копировал политику США, но вышло так, что рестрикции против РФ ударили по экономике европейских государств, а не по российской.

Ранее в этот день Сийярто обратил внимание, что ЕС продолжает разжигать конфликт на Украине, а также оказывает давление на Венгрию за ее стремление к мирному урегулированию кризиса.

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Также во вторник глава МИД России Сергей Лавров указал, что Россия готова искать баланс интересов в контексте дипломатического разрешения украинского кризиса. Министр подчеркнул, что урегулирование должно включать полное устранение его первопричин, а также снятие угроз для России, исходящих от западных стран.

Тогда же газета The New York Times сообщила, что власти на Украине планируют завершить конфликт с Россией путем переговоров. Накануне, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что российская делегация должна принять участие во второй конференции мирному разрешению конфликта. Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал эти заявления очковтирательством и пустыми словами, потому что на Украине продолжает действовать запрет на диалог с Россией и игнорируются все мирные инициативы, кроме «формулы Зеленского».

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы это стало возможным, Киев должен вывести свою армию из регионов РФ и перестать стремиться вступить в НАТО.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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