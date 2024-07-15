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Съезд республиканцев начался с минуты молчания о погибшем при покушении на Трампа

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Фото: REUTERS/Callaghan O'hare
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Съезд Республиканской партии США в городе Милуоки штата Висконсин начался с минуты молчания о погибшем и пострадавших в результате покушения на экс-президента Дональда Трампа и молитвы. Трансляция встречи 15 июля велась американскими СМИ.

«Перед началом давайте почтим минутой молчания всех, кто пострадал в результате ужасных событий в городе Батлер штата Пенсильвания, и помолимся за жертв и их семьи», — сказал председатель Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли.

За этим последовала молитва архиепископа Греческой православной архиепископии США Элпидофора.

Накануне Трамп заявил, что не собирается менять график на фоне нападения и посетит съезд республиканцев.

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Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб действующего американского президента Джо Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Секретная служба США усилила охрану Трампа на фоне покушения в Пенсильвании.

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