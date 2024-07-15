Трамп после прекращения процесса во Флориде призвал закрыть все его дела

Бывший президент США, кандидат-республиканец на должность американского лидера Дональд Трамп призвал прекратить все уголовные преследования в его отношении после того, как суд во Флориде закрыл дело о незаконном хранении секретных документов. Такое заявление он сделал 15 июля в своей социальной сети Truth Social.

«Отмена обвинительного заключения по незаконному делу во Флориде должна стать лишь первым шагом, за которым вскоре последует отмена всей охоты на ведьм», — написал Трамп.

Он уточнил, что имеет в виду все уголовные преследования, ведущиеся в его отношении. Кроме отмененного процесса о ненадлежащем хранении секретных бумаг в отношении бывшего президента ведутся разбирательства о фальсификации документации (также известное как «дело Сторми Дэниелс»), о беспорядках в Капитолии в январе 2021 года и об оспаривании итогов выборов американского лидера в 2020 году, которые Трамп проиграл.

Бывший президент США назвал уголовные дела, возбужденные в его отношении, «политическими атаками» со стороны Демократической партии и отметил, что они являются вмешательством в будущие выборы главы государства 2024 года со стороны действующего американского лидера Джо Байдена.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что судья в штате Флорида постановила закрыть дело Трампа о незаконном хранении секретных документов в его поместье Мар-о-Лаго. С бывшего американского лидера сняты все обвинения. Причиной для этого стало назначение спецпрокурора, нарушающее нормы Конституции страны.

13 июля в сторону Трампа выстрелили во время его выступления в штате Пенсильвания. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо. Нападавшего ликвидировали, но при стрельбе погиб один из зрителей.

Байден в своем обращении после этого покушения заявил, что в США нет места политически мотивированному насилию и жители страны должны отнестись к случившемуся с осуждением. Трамп рассказал, что после этого происшествия действующий президент может поручить минюсту прекратить два его уголовных дела.

До этого, 31 мая, жюри присяжных признало Трампа виновным в подлоге финансовых документов. Вынесение приговора по этому делу было перенесено на сентябрь. 14 марта судья от Флориды отклонила ходатайство Трампа о прекращении разбирательства о ненадлежащем хранении секретных материалов в связи с «неконституционностью» данной просьбы.