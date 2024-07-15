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Сюжет:

Суд в США закрыл дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов

Reuters: cуд закрыл дело против Трампа о незаконном хранении секретных файлов
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Фото: TASS/JEENAH MOON/POOL
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Американский суд закрыл уголовное дело в отношении бывшего американского президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов в его поместье Мар-о-Лаго во Флориде. Об этом 15 июля сообщает агентство Reuters.

По его информации, соответствующее решение вынесла окружной судья федерального судебного округа в штате Флорида Эйлин Кэннон. Она постановила, что специальный прокурор Джек Смит, возглавляющий обвинение, был незаконно назначен на свою должность и не имел полномочий возбуждать дело.

Журналисты назвали это еще одной крупной юридической победой Трампа. Отмечается, что прокуроры могут подать апелляцию на данное решение, однако оно ставит под сомнение будущее данного дела.

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Ранее, 13 июля, в Трампа выстрелили в ходе его выступления в штате Пенсильвания. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо. Нападавший был ликвидирован, но в результате стрельбы погиб один из зрителей.

Действующий президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. После этого Трамп заявил, что в свете случившегося Байден может поручить минюсту прекратить два уголовных дела против него.

До этого, 31 мая, жюри присяжных признало Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов. Приговор по этому делу был перенесен на сентябрь. 14 марта та же судья от Флориды отклонила ходатайство Трампа о прекращении уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных материалов в связи с «неконституционностью» данной просьбы.

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