Суд в США закрыл дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов

Американский суд закрыл уголовное дело в отношении бывшего американского президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов в его поместье Мар-о-Лаго во Флориде. Об этом 15 июля сообщает агентство Reuters.

По его информации, соответствующее решение вынесла окружной судья федерального судебного округа в штате Флорида Эйлин Кэннон. Она постановила, что специальный прокурор Джек Смит, возглавляющий обвинение, был незаконно назначен на свою должность и не имел полномочий возбуждать дело.

Журналисты назвали это еще одной крупной юридической победой Трампа. Отмечается, что прокуроры могут подать апелляцию на данное решение, однако оно ставит под сомнение будущее данного дела.

Ранее, 13 июля, в Трампа выстрелили в ходе его выступления в штате Пенсильвания. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо. Нападавший был ликвидирован, но в результате стрельбы погиб один из зрителей.

Действующий президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. После этого Трамп заявил, что в свете случившегося Байден может поручить минюсту прекратить два уголовных дела против него.

До этого, 31 мая, жюри присяжных признало Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов. Приговор по этому делу был перенесен на сентябрь. 14 марта та же судья от Флориды отклонила ходатайство Трампа о прекращении уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных материалов в связи с «неконституционностью» данной просьбы.