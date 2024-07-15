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Трамп допустил прекращение уголовных дел против него после покушения

Трамп заявил, что Байден может отменить два судебных дела против него
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Президент США Джо Байден может повлиять на закрытие уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего главы Белого дома и своего оппонента в президентской гонке Дональда Трампа, на которого было совершено покушение. Об этом 14 июля Трамп заявил в интервью New York Post.

Экс-президент рассказал, что Байден провел с ним телефонный разговор после атаки на предвыборном митинге, и этот звонок был «прекрасным». По его итогам президентская кампания между политиками может носить «более цивилизованный характер», предположил Трамп, не вдаваясь в детали.

Бывший американский лидер также сказал, что, согласно его источникам, Байден поручит минюсту прекратить два преследования в отношении него. Однако пока что никаких публичных заявлений об этом нет, отметила газета.

Издание подчеркнуло, что Трамп «был умен» в последние две недели, когда демократы набросились на Байдена после провала дебатов, оставшись в стороне.

У дел Трампа: что меняет признание экс-президента США виновным в фальсификации документов
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Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Позднее в СМИ сообщалось, что погиб бывший начальник пожарной охраны города Буффало Кори Комператоре.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.

Ранее, 31 мая, жюри присяжных признало Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов. Сам экс-президент США по итогам заседания заявил, что оно было не более чем фальсификацией, за которой стоит Байден, желающий таким способом избавиться от главного соперника на грядущих выборах. Приговор по этому делу был перенесен на сентябрь.

По версии обвинения, Трамп в 2006 году вступил в интимную связь с порноактрисой Стеффани Клиффорд, а в 2016 году его юрист Майкл Коэн заплатил $130 тыс. в обмен на соглашение о неразглашении. После избрания на пост президента Трамп возместил финансовые траты Коэна, замаскировав выплаты под оплату юридических услуг.

Первое из четырех судебных заседаний по уголовному делу о фальсификации деловой документации против бывшего президента прошло в Нью-Йорке 15 апреля. Трампу предъявлено более 90 обвинений. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюрьмы.

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