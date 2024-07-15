Политолог оценил шансы Трампа на победу после покушения

Шансы бывшего президента США Дональда Трампа победить на ноябрьских выборах значительно выросли после произошедшего на него покушения. Такое мнение политолог Малек Дудаков высказал в понедельник.

При этом он добавил, что торопиться называть Трампа новым президентом не стоит.

«Трамп и до покушения был фаворитом, обходил действующего главу государства Джо Байдена в большинстве опросов, собирал больше пожертвований. Кроме того, у демократов жуткий раскол после поражения Байдена на дебатах, многие выступают за то, чтобы снять этого кандидата», — напомнил Дудаков в разговоре с Lenta.Ru.

По словам политолога, неудачное покушение стало очень выигрышным для Трампа с репутационной точки зрения: в глазах американцев он становится мучеником, человеком, пострадавшим за свои убеждения и сумевшим выжить после стрельбы.

«Тем не менее до выборов еще четыре месяца. И, учитывая безумный медийный фон в США, есть вероятность, что уже скоро про нападение на Трампа забудут, начав обсуждать новую повестку. Потому я бы не стал говорить об однозначно предрешенной победе Трампа, пока и у демократов есть шансы усилить свои позиции», — заключил он.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы, передает RT. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления, передает НСН.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб действующего американского президента Джо Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента, сообщает 360.ru.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.