CNN сообщил об установленном факте стрельбы в Трампа из трех видов оружия

Национальный центр судебной экспертизы при Университете Колорадо в Денвере расследуя покушение на экс-президента США Дональда Трампа провел аудиоэкспертизу, в ходе которой было установлено, что в политика стреляли минимум из трех видов оружия. Об этом 15 июля сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные от директора центра Каталина Григораша и старшего научного сотрудника университета Коула Уайткоттона.

«Экспертиза показывает, что на митинге в поддержку Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, были произведены выстрелы из по меньшей мере трех видов оружия. ФБР заявило, что стрелок действовал в одиночку», — отмечено в сообщении телеканала.

СМИ пишет, что первые три выстрела соответствовали «предполагаемому оружию А», а последующие пять — «предполагаемому оружию Б». Еще один, финальный «акустический импульс» был произведен из «возможного оружия С», уточняет «Газета.Ru».

В свою очередь эксперт-криминалист Роберт Махера добавил, что благодаря аудиоанализу подтвердилось, что стрелок находился на расстоянии от 360 до 393 футов (от 109 до 119 м) от трибуны.

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания 14 июля. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали. При этом телеканал CNN сообщал, что один из полицейских видел стрелявшего в Трампа на крыше в ходе осмотра местности после звонков о подозрительном человеке.

Нынешний американский лидер Джо Байден дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. В своем обращении после инцидента он заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию.

Американский предприниматель Илон Маск 15 июля заявил, что ответственность за попытку покушения на Трампа несет Секретной службы безопасности США и призвал ее главу Кимберли Читл уйти в отставку после случившегося. Помимо этого, американский миллиардер также сообщал, что за последние восемь месяцев на него самого было совершено два покушения и пожелал кандидату в президенты США скорейшего выздоровления.