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CNN сообщил об установленном факте стрельбы в Трампа из трех видов оружия

CNN: аудиоэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из трех видов оружия
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Национальный центр судебной экспертизы при Университете Колорадо в Денвере расследуя покушение на экс-президента США Дональда Трампа провел аудиоэкспертизу, в ходе которой было установлено, что в политика стреляли минимум из трех видов оружия. Об этом 15 июля сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные от директора центра Каталина Григораша и старшего научного сотрудника университета Коула Уайткоттона.

«Экспертиза показывает, что на митинге в поддержку Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, были произведены выстрелы из по меньшей мере трех видов оружия. ФБР заявило, что стрелок действовал в одиночку», — отмечено в сообщении телеканала.

СМИ пишет, что первые три выстрела соответствовали «предполагаемому оружию А», а последующие пять — «предполагаемому оружию Б». Еще один, финальный «акустический импульс» был произведен из «возможного оружия С», уточняет «Газета.Ru».

В свою очередь эксперт-криминалист Роберт Махера добавил, что благодаря аудиоанализу подтвердилось, что стрелок находился на расстоянии от 360 до 393 футов (от 109 до 119 м) от трибуны.

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Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания 14 июля. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали. При этом телеканал CNN сообщал, что один из полицейских видел стрелявшего в Трампа на крыше в ходе осмотра местности после звонков о подозрительном человеке.

Нынешний американский лидер Джо Байден дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. В своем обращении после инцидента он заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию.

Американский предприниматель Илон Маск 15 июля заявил, что ответственность за попытку покушения на Трампа несет Секретной службы безопасности США и призвал ее главу Кимберли Читл уйти в отставку после случившегося. Помимо этого, американский миллиардер также сообщал, что за последние восемь месяцев на него самого было совершено два покушения и пожелал кандидату в президенты США скорейшего выздоровления.

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