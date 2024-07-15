СМИ узнали о письме короля Карла III Трампу после покушения на политика

Король Великобритании Карл III написал письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу после покушения. Об этом 15 июля сообщил телеканал The Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.

Письмо написано в частном порядке, и его содержание не разглашается. Послание передали политику через посольство Великобритании в Вашингтоне.

Источники рассказали, что чувства монарха, которые он озвучил в письме, совпадают с теми, которые ранее озвучил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В своем письме Трампу новый британский премьер выразил сожаление по поводу инцидента и пожелал политику скорейшего выздоровления.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Слова поддержки Трампу выразили в том числе американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Он также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.