Губернатор Пенсильвании подтвердил личность погибшего при покушении на Трампа

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро на пресс-конференции в Батлере в воскресенье, 14 июля, подтвердил, что при стрельбе на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа погиб бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре.

«Кори погиб как герой. Кори бросился на свою семью, чтобы защитить их», — привело его слова агентство Associated Press.

По словам губернатора, о действиях экс-начальника пожарной охраны ему рассказала вдова Комператоре.

Губернатор также призвал приспустить флаги в память о погибшем.

Нападение на Трампа произошло 13 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб нынешнего американского лидера США Джо Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.