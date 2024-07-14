Автосервис и два строения загорелись в Костроме
В Костроме загорелся автосервис. Об этом говорится 14 июля в Telegram-канале регионального управления МЧС.
«Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в автосервисе на улице Коммунаров в Костроме», — уточнили в ведомстве.
Сообщение о пожаре поступило в 12:30 мск, огонь локализовали в 16:35 мск.
На место пожара выезжал губернатор Костромской области Сергей Ситников.
«Здесь произошло возгорание в здании автосервиса, огонь перешел на два соседних строения», — уточняется в его Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
Ранее, 13 июля, в Краснодаре загорелось производственное здание, огнем было охвачено 5 тыс. кв. м. На тушении огня работал пожарный поезд.