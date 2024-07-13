Производственное здание загорелось в Краснодаре на площади 5 тыс. кв. м
В Краснодаре загорелось производственное здание, огнем охвачено 5 тыс. кв. м. Об этом сообщает МЧС России 13 июля.
«На месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Силы и средства наращиваются», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Подробностей не приводится.
Ранее в этот день десять дачных домов загорелись в садовом товариществе на Ставрополье. Сведений о пострадавших не поступало.