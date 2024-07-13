Десять дачных домов загорелись на Ставрополье

В Ставропольском крае загорелись десять дачных домов, сотрудники МЧС России тушат пожар. Об этом 13 июля сообщили в региональном главке ведомства.

«В садовом товариществе «Ветерок» горят 10 дачных домов на улицах Дружбы и Партизанской», — говорится в Telegram-канале управления МЧС по Ставрополью.

Тушение осложняется жаркой и ветреной погодой.

На месте пожара создан штаб, работают более 30 огнеборцев и девять единиц техники. Информации о пострадавших не приводится.

Ранее, 17 мая, два школьника ночевали на даче в садоводстве «Сибирский ранет» в Братском районе Иркутской области, когда в доме начался пожар, один из несовершеннолетних погиб, возбуждено уголовное дело.