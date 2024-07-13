Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Польши прокомментировал возможность сбивать ракеты над Украиной
Мир
Число погибших после удара ЦАХАЛ по Хан-Юнису в Газе превысило 70 человек
Происшествия
Восемь человек ранены при обстреле со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
Спорт
Зрители освистали теннисиста Джоковича после победы в полуфинале Уимблдона-2024
Общество
На Троекуровском кладбище прошло прощание с другом Высоцкого Тумановым
Армия
ВС РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатки
Общество
Сайт Кремля обновил биографию Путина
Происшествия
Момент падения самолета SSJ 100 в Подмосковье попал на видео
Интернет и технологии
СМИ сообщили о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом
Экономика
Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%
Мир
СМИ назвали размещение США Tomahawk в Европе сигналом России
Общество
Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми
Мир
СМИ указали на оговорки в обещаниях принять Украину в НАТО
Армия
Российские силы ПВО сбили ряд украинских ракет и 17 беспилотников
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесенном ударе по боевикам ХАМАС
Общество
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Мир
Экс-главком НАТО указал на превосходство арктического флота России

Десять дачных домов загорелись на Ставрополье

МЧС: в садовом товариществе на Ставрополье загорелись десять домов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Илья Омельченко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставропольском крае загорелись десять дачных домов, сотрудники МЧС России тушат пожар. Об этом 13 июля сообщили в региональном главке ведомства.

«В садовом товариществе «Ветерок» горят 10 дачных домов на улицах Дружбы и Партизанской», — говорится в Telegram-канале управления МЧС по Ставрополью.

Тушение осложняется жаркой и ветреной погодой.

На месте пожара создан штаб, работают более 30 огнеборцев и девять единиц техники. Информации о пострадавших не приводится.

Всё смогу: задымления из-за пожаров возникли в Забайкалье и на Амуре
Продукты горения вызывают обострение хронических заболеваний и аллергию, предупреждают врачи

Ранее, 17 мая, два школьника ночевали на даче в садоводстве «Сибирский ранет» в Братском районе Иркутской области, когда в доме начался пожар, один из несовершеннолетних погиб, возбуждено уголовное дело.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024