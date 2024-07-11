Всё смогу: задымления из-за пожаров возникли в Забайкалье и на Амуре

В населенных пунктах Амурской области и Забайкальского края местные жители жалуются на смог. Именно в этих двух регионах, а также в Якутии сейчас наиболее сложная обстановка с лесными пожарами, отчитались в Минприроды. Всего режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в восьми субъектах. Этот год может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет, указали в Рослесхозе и заверили, что, несмотря на жаркую погоду, тушение пожаров продолжается. Смог и дым от лесных пожаров особенно опасны для детей и людей с хроническими заболеваниями, рассказали «Известиям» врачи. Обстановка накаляется

Жители Амурской области и Забайкальского края сообщают о сильном задымлении и жалуются на качество воздуха. Так, главные достопримечательности Тынды можно рассмотреть только вблизи, сообщил корреспондент «Известий». В городе видны лишь силуэты окружающих его сопок.

— Тяжело. У меня сердце слабенькое. Идти не могу, на каждую лавочку присаживаюсь. Дома висит мокрая простыня, всё время вытираюсь мокрым полотенцем, дышу через мокрые тряпки, — рассказала местная жительница.

Людям рекомендовали не выходить на улицу, плотно закрывать окна и двери. Едкий дым — отголоски лесных пожаров из соседней Якутии, отметил корреспондент «Известий», который там находится.

В поселке Кудеча Могочинского района Забайкальского края также всё заволокло дымом от природных пожаров. Местные жалуются на плохую видимость и трудности с дыханием.

О возможном смоге предупредили и жителей Свердловской области.

«С 20 часов 8 июля до 20 часов 11 июля на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — указали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Свердловской области, отдельных районах Челябинской области и Пермского края 10–12 июля сохраняется высокая пожарная опасность, отметили там.

К среде, 10 июля, по всей России тушили 407 лесных пожаров, огонь прошел свыше 716 тыс. га, сообщили в Авиалесоохране. Режим ЧС ввели в восьми субъектах: на всей территории Амурской области, Туве, Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, а также в отдельных районах Иркутской области и Хабаровского края. В Якутии и Забайкалье обстановка отнесена к ЧС федерального характера.

Наиболее сложная обстановка сейчас в Забайкалье, Якутии и Амурской области, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

— К сожалению, на этих территориях негативная динамика разворачивается. В поддержку региональных сил мы привлекли все силы федерального резерва и межрегионального маневрирования. Также мы привлекли группировки для взрывных работ, то есть встречным взрывом отбиваем пожар. И искусственно вызываем осадки, — заявил министр на совещании с президентом России.

Основная задача, по его словам, не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

— По прогнозам Росгидромета, снижения пожарной опасности не будет. То есть в течение двух–трех недель нас ждет пик летних пожаров, — полагает министр.

Кроме Дальнего Востока, во второй половине лета лесные пожары прогнозируются в Томской области, Красноярском крае, Туве, Иркутской области, ХМАО. Туда уже перебрасывают группировки специалистов по тушению.

Всего с начала года по всей стране возникло около 5,1 тыс. лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 3,5 млн га, сказал «Известиям» начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

Обстановка в Забайкальском крае, Якутии и Амурской области, по его словам, сложная, но контролируемая.

— Этот год, по аналитическим прогнозам Росгидромета, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет. Но несмотря на это, за прошедшую неделю в 50 регионах страны было ликвидировано 533 лесных пожара на 328,3 тыс. га, — заверил он.

Сейчас по всей стране лесные пожары тушат более 6 тыс. человек. Несмотря на все меры для стабилизации ситуации, в некоторых регионах сохраняется задымленность, подтвердил Евгений Писаревский.

По данным главы МЧС Александра Куренкова, сейчас вблизи населенных пунктов действуют 15 очагов природных пожаров.

Спрятаться от смога

Смог и дым от лесных пожаров опасны для здоровья, напомнили опрошенные «Известиями» врачи. В составе дыма содержатся различные токсичные вещества, включая окиси азота, угарный газ, синильную кислоту и тяжелые металлы, отметила главный врач «Инвитро-Урал» Надежда Подкорытова.

— При вдыхании этих веществ возможно раздражение дыхательных путей, развитие аллергических реакций, обострение хронических заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Длительное воздействие дыма может привести к серьезным заболеваниям, включая онкологические, — отметила она

Вредные вещества, поступившие в организм со смогом при его вдыхании, частично оседают в мелких бронхах и альвеолах легких, частично попадают в кровоток и разносятся по всему организму, добавила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» невролог Екатерина Демьяновская.

— Они усиливают воспалительные реакции, а также провоцируют оксидативный стресс — состояние, при котором высокоактивные молекулы (свободные радикалы) повреждают клетки и ткани, а защитные силы организма не успевают их нейтрализовать. Под воздействием смога ослабевает местная иммунная защита в дыхательных путях: входные ворота для инфекций открываются, организму становится сложнее бороться с инфекциями, человек начинает чаще болеть, а выздоровление занимает больше времени, — предостерегла она.

Дым может быть особенно опасен для детей, так как их организм более уязвим к воздействию содержащихся в нем токсичных веществ.

— Также он опасен для пожилых людей, так как у них часто снижена защитная функция легких, что делает их более уязвимыми к действию токсичных веществ. Кроме того, у людей пожилого возраста часто имеются хронические заболевания, которые могут усугубиться в результате воздействия смога. В зоне высокого риска находятся и люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также беременные, — сказала Надежда Подкорытова.

Людям из наиболее уязвимых категорий особенно важно соблюдать меры предосторожности и рекомендации специалистов, обратили внимание врачи. Они призвали следовать указаниям местных властей и экстренных служб. Если рекомендовано эвакуироваться, сделать это стоит безотлагательно.

— Постарайтесь избегать нахождения на улице, особенно вблизи мест возгорания, закройте окна и вентиляционные отверстия в доме, — напомнила Надежда Подкорытова. — Влажность в помещении желательно поддерживать на уровне 30–50%. Вдыхание сухого воздуха приводит к истончению слизистых оболочек, снижению местного иммунитета. Дым в данном случае может стать дополнительным раздражителем слизистых оболочек.

В периоды активного смога врачи рекомендовали не выходить на улицу.

— Если выйти на улицу нужно, рекомендуется использовать маски с высоким уровнем фильтрации, например, маску с клапаном и пометкой N 95. Они могут значительно снизить количество вдыхаемых частиц, — подчеркнула Екатерина Демьяновская.

Важно помнить, что физические нагрузки увеличивают потребность организма в кислороде, а значит, повышают и количество вредных веществ, поступающих с воздухом, добавила она. Поэтому во время смога врач не рекомендовала тренироваться или заниматься тяжелым физическим трудом на улице.